Copa do Mundo Feminina: atleta se recusa a apertar a mão da adversária após ela ficar com sua ex

O cenário extracampo na Copa do Mundo Feminina tem sido uma fonte de intrigas e curiosidades que agitam ainda mais os duelos da competição. Uma dessas situações ganhou destaque recentemente após a atitude da jogadora irlandesa Ruesha Littlejohn. Antes do duelo contra a Austrália na estreia das seleções na competição, na última quinta-feira (20), a atleta se recusou a apertar a mão da adversária Caitlin Foord.

O vídeo desse momento logo circulou redes sociais, despertando a atenção dos torcedores. As especulações sobre o motivo por trás desse gesto ganharam espaço nas discussões.

De acordo com o site australiano News, a suposta treta envolve também Katie McCabe, colega de seleção de Ruesha. As duas mantiveram um relacionamento amoroso durante sete anos, liderando campanhas de apoio à comunidade LGBTQIA+ na Irlanda. Entretanto, parece que o relacionamento chegou ao fim, conforme mencionado por Katie em um artigo publicado no The Player’s Tribune, onde se referiu a Ruesha como “minha parceira na época”.

Caitlin Foord, que joga no Arsenal ao lado de Katie McCabe e é próxima da jogadora fora de campo, foi apontada por alguns internautas como possível motivo do rompimento, mas a imprensa internacional destaca que não há evidências concretas que confirmem essa suspeita.

Dentro de campo, a tensão entre Ruesha Littlejohn e Caitlin Foord também se fez presente, com disputas intensas entre a volante irlandesa e a atacante australiana durante a partida. O jogo terminou com a vitória da Austrália por 1 a 0, e a equipe enfrentará a Nigéria na próxima quinta-feira (27). Por sua vez, a Irlanda enfrentará o Canadá na quarta-feira (26).