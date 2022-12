Copa do Mundo 2022: se o Brasil ganhar na sexta, quando será o próximo jogo da Seleção

O jogo da próxima sexta-feira (09/12) ainda nem aconteceu, mas os brasileiros já aguardam ansiosos por uma possível nova partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, do Catar. E a pergunta "Se o Brasil ganhar sexta joga quando?" já figura entre uma das mais buscadas no Google nesta quarta-feira (07/12). A redação integrada de O Liberal.com tem essa resposta, com a data e a hora da próxima partida. Confira!

Se o Brasil avançar para a seminfinal, quando será o jogo?

Pelo calendário da Federação Internacional de Futebol (Fifa), se a Seleção Brasileira vencer o time da Croácia, nas quartas de final na Copa do Mundo 2022, no Catar, o próximo jogo será na terça-feira (13/12), às 16h, no Lusail Stadium, com trasmissão ao vivo pela TV Globo.

Quais os resultados do Brasil na Copa do Mundo 2022 do Catar?

Desde as fases de grupo, o Brasil segue em primeiro da chave do Grupo G do Mundial. Venceu de 2 a 0 contra a Sérvia, de 1 a 0 no confronto com a Suiça e perdeu de 1 a 0 para o time de Camarões.

Quem o Brasil pode enfrentar semi finais da final da Copa do Mundo 2022?

Se o Brasil vencer a Croácia, pode pegar um dos vencedores da chave entre Holanda e Argentina. A disputa entre as duas seleções acontece também na sexta-feira (09), às 16h (horário de Brasília).

