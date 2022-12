Copa do Mundo 2022: Quem será o terceiro colocado? Croácia e Marrocos se enfrentam agora

As seleções Croácia x Marrocos se enfrentam agora, neste sábado (17/12), pelo 3° lugar da Copa do Mundo 2022. O jogo começou às 12h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar.

1º Tempo

A partida começou com um grande susto para os marroquinos. Logo aos dois minutos, o goleiro Bono, um dos principais destaques da seleção africana, quase marca um gol contra, ao fazer o passe e a bola passar bem perto da linha do gol. Após o susto, os croatas começaram a trabalhar o toque de bola até retornarem à área marroquina.

Não demorou muito para que o time colocasse em prática uma das mais belas jogadas ensaiadas desta Copa do Mundo, que resultou na abertura do placar aos seis minutos de jogo. Depois de uma cobrança de falta fora da grande área, a bola tomou altura até repousar no raio de ação de Perisic, que cabeceou para a pequena área, em direção a Gvardiol, que pulou de peixinho para fazer um belíssimo gol e abrir o placar em 1 a 0.

Croatas comemoram gol contra o Marrocos (Hassan Anmar/Associated Press/Estadão Conteúdo)

A disputa pelo terceiro lugar trouxe às seleções envolvidas um gás e uma força de vontade condizentes de quem lutou por um lugar ao sol. Nem deu tempo de comemorar o gol e Marrocos deu o troco na Croácia. Aos oito minutos, uma cobrança de falta para Marrocos foi o suficiente para Ziyech levantar na área e Dari, também de cabeça, empatar a partida em 1 a 1.

Os dois gols trouxeram um pouco de equilíbrio à disputa. A partir dos 15 minutos, a partida ficou mais ajustada, com, predominância de toques de bola no meio-campo e as duas marcações adiantadas, fechando praticamente todos os espaços de ataque. Um vacilo poderia ser fatal. Aos 17 a Croácia conseguiu uma brecha na defesa marroquina e avançou em direção à grande área, mas a conclusão de cabeça parou nas mãos do goleiro Bono.

Com as duas seleções bem postadas em campo, jogando em um nível técnicol elevado, a partida ficou bonita de se ver. Muita troca de passes e uma marcação forte dos dois lados do campo. Nesse contexto, a Croácia teve ligeira vantagem, por conseguir o maior domínio no meio-campo, aos poucos empurrando o time africano para o campo de defesa, onde as jogadas tomavam forma.

Aos 23 esse panorama se reproduziu e por pouco a Croácia não chega ao segundo gol. Modric recebeu sobra de bola na grande área, limpou a marcação e mandou um chute, que passou por quatro marcadores até chegar nas mãos do goleiro Bono, que estava bem posicionado e evitou o segundo gol croata.

Por vezes o equilíbrio do meio-campo era quebrado com alguma arrancada. Embora a maior parte no primeiro tempo tenha sido do time croata, Marrocos mostrava por vezes que ainda estava vivo na disputa pelo terceiro lugar. Aos 28, Hakimi arranca pela direita e cruza a bola em direção da grande área. A redonda passou muito forte pelo goleiro croata e também pelo atacante En-Nesyri.

De um panorama mais defensivo, Marrocos se soltou mais na reta final do primeiro tempo e teve as melhores oportunidades nos minutos seguintes. Aos 36, falta para Marrocos na entrada da grande área. Após a cobrança, Perisic conseguiu afastar pela linha de fundo e cedeu o escanteio ao adversário, que teve outra boa oportunidade em nova cobrança na área, afastada pela defesa croata.

Como Croácia x Marrocos​ chegaramm para o jogo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo, a Croácia passou por um empate sem gols com Marrocos, uma vitória de 4 a 1 sobre o Canadá e outro empate sem gols com a Bélgica. Já nas oitavas e quartas de final, o time venceu o Japão e o Brasil nos pênaltis, após empates por 1 a 1. Por fim, a equipe foi derrotada pela Argentina nas semifinais, com um placar de 3 a 0.

O Marrocos iniciou sua jornada na competição com um empate sem gols com a Croácia, seguida de uma vitória de 2 a 0 sobre a Bélgica e outra de 2 a 1 contra o Canadá. No mata-mata, venceu a Espanha nos pênaltis após um empate sem gols e superou Portugal por 1 a 0. A seleção foi então superada pela França por 2 a 0, se tornando a primeira seleção africana a ir tão longe na Copa do Mundo.