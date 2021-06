Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e amistosos internacionais: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira

A quarta-feira de futebol no Brasil está agitada. A terceira fase da Copa do Brasil começa com Grêmio e Brasiliense, às 16h30. Às 19h,acontece o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pelo torneio nacional. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians recebe o Atlético-GO, o Red Bull Bragantino visita o Fluminense, e o América-MG encara o Criciúma na Copa do Brasil.

Na Europa, oito amistosos internacionais movimentam o dia. Alemanha e Dinamarca, às 16h, marca o primeiro confronto internacional de futebol transmitido pela rede social TikTok. No mesmo horário, a França enfrenta País de Gales, e a Inglaterra joga contra a Áustria.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

13h - Bósnia e Herzegovina x Montenegro (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - Belarus x Azerbaijão (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

14h - Noruega x Luxemburgo (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h - Botafogo x São José-SP (Brasileirão Série A1 Feminino) Onde assistir: MyCujoo

15h - Grêmio x Napoli Caçadorense (Brasileirão Série A1 Feminino) Onde assistir: MyCujoo

15h - Bahia x Avaí Kindermann (Brasileirão Série A1 Feminino) Onde assistir: MyCujoo

15h45 - Holanda x Escócia (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 - Romênia x Georgia (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h - França x País de Gales (Amistoso Internacional) Onde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

16h - Alemanha x Dinamarca (Amistoso Internacional) Onde assistir: Space, TikTok e Estádio TNT Sports

16h - Inglaterra x Áustria (Amistoso Internacional) Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h30 – Grêmio x Brasiliense (Copa do Brasil) Onde assistir: Sportv e Premiere

16h30 - Chapecoense x ABC (Brasileirão Série B) Onde assistir: Premiere

17h - Cruzeiro x Flamengo (Brasileirão Série A1 Feminino) Onde assistir: MyCujoo

19h - Remo x Atlético-MG (Copa do Brasil) Onde assistir: Sportv

19h - Fortaleza x Ceará (Copa do Brasil) Onde assistir: Sportv 2

21h30 – Corinthians x Atlético-GO (Copa do Brasil) Onde assistir: Globo (para AP, DF, GO, PR, RO, SC, SP, TO) e Sportv

21h30 – Fluminense x Red Bull Bragantino (Copa do Brasil) Onde assistir: Globo (para AL, AC, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, RS, SE) e Sportv 2

21h30 – América-MG x Criciúma (Copa do Brasil) Onde assistir: Globo (para MG) e Premiere