Contra quem é o próximo jogo do Paysandu na Série B? Veja data, local e horário

Após vencer por goleada o Coritiba-PR no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe bicolor voltará a entrar em campo ainda esta semana pela competição nacional.

O clube paraense volta a jogar na quarta-feira (23/07), quando enfrentará o Amazonas FC, fora de casa, pela 18ª rodada da Série B. A partida será disputada às 20h30 (horário de Manaus), isto é, 21h30 (horário de Belém), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

O último confronto entre as equipes ocorreu em 5 de setembro de 2024, com vitória do Amazonas FC por 1 a 0, em plena Curuzu, pela Série B.

Próximo jogo do Paysandu na Série B

📅 23 de julho (quarta-feira)

⚽ Amazonas FC x Paysandu Sport Club

🕤 21h30 (de Brasília)

📍 Estádio Carlos Zamith – Manaus (AM)

Ficha Técnica

Data: 23/07/2025

Hora: 21h30

Local: Estádio Carlos Zamith

Possível escalação do Amazonas: Pedro Caracoci, Carlos Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires, Fabiano, Joaquín Torres, Gabriel Domingos, Larry Vásquez, Kevin Ramírez, Diego Torres, Aldair Rodríguez.

Técnico: Márcio Zanardi

Possível escalação do Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges,Maurício Antônio, Novillo, Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela, Denner; Marlon Douglas, Vinni Faria e Garcez.

Técnico: Claudinei Oliveira