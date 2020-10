Conmebol recupera R$ 220 milhões desviados por ex-dirigentes

Em decisão anunciada nesta quarta-feira pelo Ministério Público da Suíça, a Conmebol recuperou um valor de 36,6 milhões de francos suíços (R$ 220 milhões). O órgão suíço concordou com reivindicação feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol e ordenou a devolução de quantia de contas abertas por Nicolás Leoz e Eduardo Deluca de maneira particular. A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e posteriormente apurada pelo LANCE!.

Ao assumir o cargo de presidente da Conmebol, em 2016, Alejandro Domínguez se comprometeu a devolver ao futebol valores que foram desviados do esporte. No mesmo ano, iniciou-se uma auditoria forense. Desde então, a Conmebol foi a única confederação que realizou este tipo de auditoria. Após os escândalos de corrupção que abalaram o mundo do futebol, a Confederação Sul-Americana aplicou mudanças profundas com o objetivo de garantir transparência e proteger o patrimônio do futebol sul-americano.

Estas ações mudaram a percepção de diversos organismos judiciais, fazendo com que a Conmebol deixasse de ser considerada uma "organização criminosa" (2015) para ser uma instituição "vítima" de seus dirigentes. A mudança possibilitou à Confederação solicitar a restituição do dinheiro desviado por diversos dirigentes envolvidos em processos judiciais, conhecidos como "Fifa Gate".

Os 36,6 milhões de francos suíços recuperados pela Conmebol são procedentes de contas pessoais de Nicolás Leoz e Eduardo Deluca, que haviam desviado fundos da instituição de forma irregular. Em congresso convocado pela Conmebol para novembro, serão prestadas contas desta recuperação e das ações feitas para sua realização. No mesmo instante, também será definido o destino dos fundos procedentes das contas de Leoz e Deluca.

O valor chega para a Conmebol em um momento oportuno, atenuando os duros efeitos financeiros da pandemia da Covid-19 e à rescisão unilateral de contratos de transmissões de competições por parte dos canais Globo e DAZN.