Conheça o novo patrocinador do São Paulo e veja como a parceria pode expandir a imagem do clube

Na última sexta-feira (9), o São Paulo anunciou seu novo patrocinador máster, o site de apostas esportivas Sportsbet.io, uma das principais plataformas do rama. Com clubes estrangeiros entre os patrocinados pela marca, há a possibilidade de diversas ativações entre o clube a empresa, podendo contemplar, ainda, os sócios torcedores.

Utilizando a Plataforma de jogo em Bitcoin da Coingaming.io, e sendo parceiro do BitCasino.io, o site traz apostas de diversos campeonatos, como os torneios nacionais, competições de seleções como a Euro Copa e a Copa América, além de outros esportes, como a NBA (basquete), corridas de cavalo e E-sports.

Com patrocínios espalhados pelo mundo, o Sportsbet.io estampa a camisa do time inglês Southampton, que disputa a elite do futebol da Inglaterra, a Premier League, além de patrocinar o poderoso Arsenal, também da Inglaterra, embora não esteja na camisa do clube, mas sim em outros ativos.

Com isso, o Tricolor Paulista espera que o novo patrocinador ajude o clube a concluir seus objetivos de expansão global da marca, visando voltar a crescer a popularidade do São Paulo no exterior.

O diretor executivo de marketing do clube, Eduardo Toni, falou, durante entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (9), sobre os objetivos da parceria na internacionalização do clube e ainda afirmou que ativações serão realizadas neste setor.

- Ter a Sportsbet.io como patrocinador máster do São Paulo faz parte da nossa estratégia de voltar a internacionalizar a marca e nada melhor do que ter um parceiro global para nos ajudar nesse de suporte. A gente tem sim muitos planos, muitas ativações pela frente para fazer, existe a possibilidade de jogos, de parcerias com outros clubes patrocinados por eles - disse Eduardo Toni.

Com isso, é provável que, em breve, sejam realizados jogos entre o São Paulo e outras equipes patrocinadas pela plataforma de apostas, como é o caso do Southampton e do Arsenal.

Na Europa, essa prática é comum, como por exemplo a famosa Audi Cup, realizada pela empresa automobilística Audi. O São Paulo já participou da competição, enfrentando o Bayern de Munique, da Alemanha, em 2013.

O Sportsbet.io é parceira oficial, também, do Flamengo, outro clube brasileiro que pode fazer parte de um eventual torneio entre os times patrocinados pela marca.

Essas parcerias são parte de um plano de expansão do próprio Sportsbet, que visa crescer dentro do futebol através de ligações com clubes. Isso pode resultar em benefícios para os torcedores, que podem ser bonificados com vantagens dentro da plataforma, gerando um benefício financeiro. Segundo Eduardo Toni, os detalhes serão divulgados na próxima semana.

- A gente deve anunciar na semana que vem, um benefício também financeiro. O benefício financeiro não virá apenas para o clube, a Sportsbet.io também dará um benefício financeiro aos sócios torcedores, de acordo com o plano deles. Eu não posso antecipar muita coisas porque não estou autorizado ainda pela equipe e pelo pessoal do Sportsbet.io a contar, ainda, a história, nós estamos acabando de desenhar o projeto. Mas o sócio torcedor são-paulino também terá um benefício financeiro com essa parceria - comentou o diretor de marketing do clube.

Com a promessa de expansão das duas marcas e benefícios não só ao clube, mas aos torcedores, o Sportsbet.io estampará o uniforme masculino na frente e nas costas da camisa, além de estampar a omoplata e as costas dos uniformes femininos e do basquete.

O São Paulo já contará com o novo patrocinador em seu uniforme neste sábado (10), às 19h, quando time enfrenta o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão, no Morumbi. O Tricolor Paulista entra em campo em busca de manter sua recuperação na tabela.