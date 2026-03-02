Capa Jornal Amazônia
Conegliano descarta lesão após a ponteira Gabi sofrer choque em quadra e ser levada ao hospital

Estadão Conteúdo

Estrela da seleção brasileira e do italiano Conegliano, a ponteira Gabi deu um enorme susto em seus fãs neste domingo quando se chocou com a companheira Ting Zhu no terceiro set e precisou deixar a quadra, com muitas dores nas costelas. Levada ao hospital Ca' Foncello, em Treviso, uma lesão grave acabou descartada após a realização de exames.

Gabi Guimarães e Ting Zhu estavam no fundo da quadra para recepcionar o saque do Busto Arsízio quando acabaram indo na mesma bola e ocasionando uma trombada assustadora. Ao fim do ponto, a brasileira mostrava dificuldades em respirar.

Mesmo com visível incômodo, Gabi permaneceu em quadra mais alguns minutos. Mas a dor foi maior e ela acabou substituída, levada direto aos vestiários. A capitã da seleção brasileira teve de ser encaminhada a um hospital para exames de imagem e o Conegliano usou as redes sociais para descartar o pior.

"Após sofrer uma pancada acidental na lateral esquerda durante o jogo de ontem (domingo), Gabi foi levada imediatamente ao hospital para tratamento à noite. Os exames não revelaram danos aos ossos ou órgãos internos", informou o clube italiano.

"Como os resultados dos exames foram tranquilizadores, nossa jogadora começará hoje (segunda-feira) o tratamento com os fisioterapeutas do clube, e sua condição será monitorada diariamente por nossa equipe médica", completou a nota oficial do Imoco Conegliano.

Palavras-chave

vôlei

Campeonato Italiano

Imoco Conegliano

Gabi

lesão
