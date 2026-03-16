Com Mbappé e Bellingham, Real Madrid divulga lista para jogo decisivo com o City na Champions Estadão Conteúdo 16.03.26 11h57 Com a vaga praticamente encaminhada às quartas de final da Champions League após os 3 a 0 sobre o Manchester City no Santiago Bernabéu, pelo duelo de ida das oitavas, o Real Madrid divulgou nesta segunda-feira os relacionados para o confronto de volta com os ingleses. E para este jogo, o técnico Álvaro Arbeloa terá à disposição Mbappé e Bellingham, principais novidades da lista. O atacante francês, que vinha se recuperando de um problema no joelho, e o meio-campista Bellingham, ausente da equipe nos últimos nove compromissos por estar entregue ao departamento médico, aumentam o leque de opções do treinador merengue para o embate decisivo contra a equipe de Pep Guardiola. De acordo com informações do jornal espanhol Marca os dois atletas ainda deverão ser avaliados pela comissão técnica. No entanto, a opção de levar a dupla já é um bom indicativo de que o Real Madrid vai poder contar com os dois jogadores caso o time confirme a iminente classificação para próxima fase do mais nobre torneio de clubes da Europa. A lista traz ainda outras novidades. O defensor Álvaro Carreras também integra o grupo que viajou para Inglaterra, assim como os jovens Mario Rivas e Cestero. A principal ausência é Asencio. O zagueiro não se recuperou das dores musculares. Um dos principais nomes do elenco, Mbappé está fora da equipe desde o dia 21 de fevereiro, quando o Real Madrid acabou sendo superado pelo Osasuna pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. É provável que ele inicie o embate no banco de reservas e fique como opção para o decorrer do confronto. Manchester City e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Para se classificar no tempo normal, o time inglês precisa de uma goleada com quatro gols de vantagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Real relacionados Mbappé Bellingham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 demitido Cruzeiro anuncia demissão de Tite após novo tropeço no Brasileirão Há uma semana, o Cruzeiro conquistou o título mineiro ao superar o Atlético-MG na decisão 16.03.26 0h07