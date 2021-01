Com John Kennedy na lista, Marcão deve promover mudanças no Fluminense; veja o time

Depois de uma goleada história sofrida contra o Corinthians, o Fluminense terá mudanças para encarar o Sport, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O técnico Marcão, de volta após se recuperar de Covid-19, promoverá as entradas de Martinelli, Luiz Henrique e Lucca nas vagas de Yuri, Hudson e Wellington Silva.

Portanto, o time que vai à campo deve ter: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferra, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo; Lucca, Luiz Henrique e Fred. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

A volta de Luiz Henrique é uma das novidades do Tricolor. O jovem não atua com a equipe desde 5 de dezembro, na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR. Ele vinha se recuperando de lesão sofrida com a Seleção Sub-20 e estava em preparação física. A outra surpresa fica por conta do jovem sensação do Flu, John Kennedy, relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional. Ele foi um dos grandes destaques de Xerém na temporada e vinha sendo observado pela comissão.

Os desfalques para o jogo são o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda se recupera de cirurgia no apêndice, e Muriel. O goleiro sofreu forte pancada no rosto após bolada no treino e precisou ir para o hospital. João Lopes, do Sub-23, entrará em seu lugar.