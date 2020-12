Com jogo na sexta-feira, CBF divulga detalhes do Brasileirão até a 33ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de quarta-feira (30), as datas e horários de mais quatro rodadas (30ª, 31ª, 32ª e 33ª) do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Grêmio, um dos mais aguardados duelos deste restante de campeonato, será disputado no dia 15 de janeiro, em uma sexta-feira. Confira abaixo todos os confrontos, datas e horários divulgados pela CBF.

30ª rodada

Palmeiras x Grêmio - 21h30 do dia 15 de janeiro (Allianz Parque)

Fluminense x Sport - 19h do dia 16 de janeiro (local a definir

)Vasco x Coritiba - 21h do dia 16 de janeiro (São Januário)

Santos x Botafogo - 16h do dia 17 de janeiro (Vila Belmiro)

Athletico x São Paulo - 16h do dia 17 de janeiro (Arena da Baixada)

Atlético-MG x Atlético-GO - 18h15 do dia 17 de janeiro (Mineirão)

Internacional x Fortaleza - 20h30 do dia 17 de janeiro (Beira-Rio)

Ceará x Bragantino - 20h20 do dia 17 de janeiro (Castelão)Goiás x Flamengo - 20h do dia 18 de janeiro (Hailé Pinheiro)

Bahia x Corinthians - 19h do dia 28 de janeiro (Fonte Nova)

31ª rodada

Botafogo x Atlético-GO - 17h do dia 20 de janeiro (Nilton Santos)

Bahia x Athletico - 18h do dia 20 de janeiro (Fonte Nova)

Grêmio x Atlético-MG - 19h15 do dia 20 de janeiro (Arena do Grêmio)

Coritiba x Fluminense - 20h30 do dia 20 de janeiro (Couto Pereira)

São Paulo x Internacional - 21h30 do dia 20 de janeiro (Morumbi)

Bragantino x Vasco - 21h30 do dia 20 de janeiro (Nabi Abi Chedid)Flamengo x Palmeiras - 19h do dia 21 de janeiro (local a definir)

Fortaleza x Santos - 19h do dia 21 de janeiro (Castelão)

Goiás x Ceará - 19h do dia 21 de janeiro (Hailé Pinheiro)

Corinthians x Sport - 21h do dia 21 de janeiro (Neo Química Arena)

32ª rodada

​Fluminense x Botafogo - 19h do dia 23 de janeiro (local a definir)

São Paulo x Coritiba - 21h do dia 23 de janeiro (Morumbi)

Internacional x Grêmio - 16h do dia 24 de janeiro (Beira-Rio)

Athletico x Flamengo - 16h do dia 24 de janeiro (Arena da Baixada)

Ceará x Palmeiras - 16h do dia 24 de janeiro (Castelão)

Santos x Goiás - 18h15 do dia 24 de janeiro (Vila Belmiro)

Sport x Bahia - 18h15 do dia 24 de janeiro (Ilha do Retiro)

Atlético-GO x Fortleza - 18h15 do dia 24 de janeiro (Antônio Accioly)

Corinthians x Bragantino - 20h do dia 25 de janeiro (Neo Química Arena)

33ª rodada

Atlético-MG x Fortaleza - 19h do dia 30 de janeiro (Mineirão)Ceará x Athletico - 19h do dia 30 de janeiro (Castelão)Internacional x Bragantino - 21h do dia 30 de janeiro (Beira-Rio)Palmeiras x Botafogo - 16h do dia 31 de janeiro (Allianz Parque)Coritiba x Grêmio - 16h do dia 31 de janeiro (Couto Pereira)Vasco x Bahia - 18h15 do dia 31 de janeiro (São Januário)Santos x Corinthians - 18h15 do dia 31 de janeiro (Vila Belmiro)Atlético-GO x São Paulo - 20h30 do dia 31 de janeiro (Antônio Accioly)Sport x Flamengo - 20h do dia 1 de fevereiro (Ilha do Retiro)Fluminense x Goiás - 20h do dia 2 de fevereiro (Maracanã)