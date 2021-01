Com desfalques, Flamengo finalização preparação em Brasília e viaja para enfrentar o Athletico

Perto de finalizar o período de jogos e treinos fora do Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo trabalhou na manhã deste sábado pela última vez no CT do Brasiliense. Após a atividade, a delegação rubro-negra embarcará para Curitiba, onde enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada, neste domingo pelo Brasileiro. Para a partida, válida pela 32ª rodada, Rogério Ceni tem baixas importantes.

Além de Bruno Henrique e Renê, suspensos pelos terceiros cartões amarelos, o treinador não contará com Rodrigo Caio, que lesionou na partida contra o Palmeiras, na última quinta, além de Diego Alves e Thiago Maia, ambos no DM.

Confira as imagens da atividade deste sábado divulgadas pelo Flamengo:

💪✔️ Preparação finalizada! Na manhã deste sábado, o elenco rubro-negro realizou o último treino antes da viagem para Curitiba. #CRF pic.twitter.com/9049QiEsyR — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2021

Desta forma, o técnico Rogério Ceni será forçado a fazer alterações na defesa e no ataque em relação ao time que venceu o Palmeiras por 2 a 0. Nesta partida, o treinador iniciou o jogo com Willian Arão improvisado ao lado de Rodrigo Caio, que depois foi substituído por Gustavo Henrique. Outra opção pode ser a utilização do volante em sua posição de origem, com Gustavo Henrique, Natan, Léo Pereira e Matheus Thuler brigando pelas duas posições no miolo da zaga.

No ataque, por sua vez, a tendência é que Ceni opte por um homem de velocidade para a vaga de Bruno Henrique. Vitinho é o mais cotado, mas Michael também tem as características de atacante de lado, apesar de não estar sendo utilizando com frequências nas últimas rodadas pelo treinador.