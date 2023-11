Com cerveja na mão, ex-Paysandu comemora acesso para série A e provoca rival

Ex-Paysandu, Rodrigo Andrade, atual volante do Vitória, entrou no clima de resenha e provocou o Sport logo após o placar de 1 a 0 diante do rival nordestino, no último sábado (18), no Barradão. Enquanto a festa pelo título da Série B rolava no gramado do Barradão, o jogador, já segurando um copo com cerveja na mão, afirmou: "Nem treinar a gente treinou e fez isso com os caras, imagina se treinasse".

E, de fato, o Vitória teve pouco tempo para se concentrar para o duelo desta tarde. Com a taça antecipadamente assegurada desde o início da semana, após o tropeço do Criciúma, as comemorações não pararam no elenco.

Revelado pelo Paysandu, o volante chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, que segue até dezembro de 2023.