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Collet diz que forçou demais em acidente nas 500 Milhas de Indianápolis: 'Virei passageiro'

Estadão Conteúdo

Estreante nas 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Caio Collet fez uma estratégia ousada de pit stops neste domingo após ser punido por uma inconformidade mecânica em seu carro e largar na 32ª e penúltima colocação no grid. Ele chegou a liderar a prova, mas a menos de dez voltas para o final da corrida sofreu um acidente violento, que provocou a interrupção da disputa.

"Meu carro estava um pouquinho traseiro no último stint. A gente foi um pouquinho mais agressivo, e umas duas voltas eu estava sofrendo para fazer a curva 2, a gente estava com o vento um pouco contra. Acabei forçando demais e infelizmente perdi a traseira ali", afirmou o piloto à Band. "Depois virei passageiro, mas graças a Deus estou bem."

Após tocar o muro, o carro do brasileiro, destruído, deslizou pela pista pegando fogo, o que causou preocupação sobre o estado físico dele. Ele deixou o carro consciente, sozinho, e foi levado ao centro médico do circuito, sendo liberado pouco depois.

"Queria agradecer à equipe. Foi uma corrida boa, a gente conseguiu recuperar bastante, melhor do que eu esperava ali. A gente podia chegar no top 10 largando de 32º, ia ser uma corrida muito boa. Queria agradecer a todos. Graças a Deus estou bem. Vamos para a próxima."

As 500 Milhas de Indianápolis foi vencida pelo sueco Felix Rosenqvist que ultrapassou o norte-americano David Malukas na chegada mais apertada em 110 edições da tradicional corrida.

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automobilismo

500 Milhas de Indianápolis

Caio Collet
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