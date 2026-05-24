Collet diz que forçou demais em acidente nas 500 Milhas de Indianápolis: 'Virei passageiro' Estadão Conteúdo 24.05.26 18h16 Estreante nas 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Caio Collet fez uma estratégia ousada de pit stops neste domingo após ser punido por uma inconformidade mecânica em seu carro e largar na 32ª e penúltima colocação no grid. Ele chegou a liderar a prova, mas a menos de dez voltas para o final da corrida sofreu um acidente violento, que provocou a interrupção da disputa. "Meu carro estava um pouquinho traseiro no último stint. A gente foi um pouquinho mais agressivo, e umas duas voltas eu estava sofrendo para fazer a curva 2, a gente estava com o vento um pouco contra. Acabei forçando demais e infelizmente perdi a traseira ali", afirmou o piloto à Band. "Depois virei passageiro, mas graças a Deus estou bem." Após tocar o muro, o carro do brasileiro, destruído, deslizou pela pista pegando fogo, o que causou preocupação sobre o estado físico dele. Ele deixou o carro consciente, sozinho, e foi levado ao centro médico do circuito, sendo liberado pouco depois. "Queria agradecer à equipe. Foi uma corrida boa, a gente conseguiu recuperar bastante, melhor do que eu esperava ali. A gente podia chegar no top 10 largando de 32º, ia ser uma corrida muito boa. Queria agradecer a todos. Graças a Deus estou bem. Vamos para a próxima." As 500 Milhas de Indianápolis foi vencida pelo sueco Felix Rosenqvist que ultrapassou o norte-americano David Malukas na chegada mais apertada em 110 edições da tradicional corrida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo 500 Milhas de Indianápolis Caio Collet COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 SÉRIE A Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) pelo Brasileirão Clube do Remo e Athletico-PR jogam pela Série A Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 24.05.26 15h00