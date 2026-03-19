Chefão da equipe de Bortoleto deixa a Audi para comandar a Aston Martin na Fórmula 1 Estadão Conteúdo 19.03.26 15h37 Uma mudança agitou o noticiário desta quinta-feira na Fórmula 1. Adrian Newey não é mais o chefe da equipe Aston Martin e a função agora vai passar a ser exercida por Jonathan Wheatley, que deixa a Audi, escuderia do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. A partir de agora, o projetista vai se dedicar somente à parte técnica do time inglês, em meio ao conturbado início de temporada 2026 da Aston Martin. As informações são do site Autosport. Segundo a apuração do noticioso, a prioridade agora vai ser resolver os problemas com a unidade de potência da nova parceira Honda, que impedem o AMR26, projetdo por Newey, de conseguir completar uma corrida inteira. Weathley, que está na Audi desde o mês de maio do ano passado, deverá retornar à Inglaterra após apenas dez meses. A transferência de equipe agora depende apenas de detalhes do contrato para que o dirigente possa ser liberado. A mudança acontece em um momento de turbulência e muita cobrança na Aston Martin, já que a escuderia iniciou a temporada sob grande expectativa. A contratação de Newey, autor de carros que conquistaram 12 títulos de construtores, e 14 de pilotos, fez com que os holofotes ficassem centralizados na escuderia. A publicação informa ainda que a movimentação de Weathley para a Aston Martin indica uma procura de maior autonomia por parte do chefe de equipe. Na Audi, a convivência com o CEO Mattia Binotto significava uma falta de liberdade para atuar e impor suas ideias. Após a realização de duas etapas do calendário da Fórmula 1, Fernando Alonso e Lance Stroll não conseguiram finalizar uma corrida este ano. O principal desafio para quem chega é tentar resolver as vibrações constantes dos carros da Aston Martin, oriundas da unidade de potência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Audi Aston Martin Weathley Newey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23