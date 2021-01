Cereto anuncia volta ao 'Redação SporTV' e explica retorno a São Paulo: 'Ficar mais próximo da família'

O comentarista Carlos Cereto anunciou na última noite que está de volta ao "Redação SporTV" e retornando a São Paulo. Cereto, que estava trabalhando no Rio de Janeiro, demonstrou felicidade em estar novamente no programa que é "sua casa" e explicou que ficar próximo da família é o principal motivo para retornar ao time do "Redação" de SP. Ele participará trazendo as principais notícias dos times locais.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- No Redação, primeiro com o Rizek, depois com o Marcelo Barreto, tive o privilégio de compartilhar da generosidade da dupla que me ajudou muito a amadurecer como profissional e ampliar o repertório também como comentarista e apresentador -afirmou Cereto em texto postado em seu perfil no Instagram.

- No Redação encontrei minha casa, tão confortável que passei a ganhar cada vez mais espaço, com liberdade para fazer o que eu mais gosto e sei fazer , jornalismo esportivo raíz, com informação bem apurada, notícia, opinião forte, com linguagem mais popular e mais bem humorada - complementou.

Cereto, então, anunciou o retorno a equipe do programa em São Paulo e demonstrou sua felicidade.

- É com muita alegria e satisfação que eu compartilho com os amigos, e inimigos também, a felicidade de ter recebido o convite para voltar a compor novamente o elenco do time do Redação em São Paulo. O convite veio ao encontro das minhas aspirações pessoais em retornar para São Paulo, com o objetivo número 1 de ficar mais próximo da minha família. O bom filho à casa torna - finalizou.

No Rio de Janeiro, Carlos Cereto apresentou programas do SporTV, como "Troca de Passes, "Seleção SporTV" e "SporTV News", e chegou a ter seu próprio programa, que foi o "Acabou a Brincadeira!".