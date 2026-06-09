CBF demite Rodrigo Cintra e Sandro Meira Ricci é o novo chefe da comissão de arbitragem Para ocupar a vaga, a entidade apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro Estadão Conteúdo 09.06.26 16h17 (Reprodução) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 9, uma mudança no comando da arbitragem nacional. Rodrigo Cintra deixou a presidência da Comissão de Arbitragem, conforme antecipado pelo Estadão, e o ex-árbitro Sandro Meira Ricci foi escolhido para assumir a função nos próximos meses. A alteração foi oficializada por meio de comunicado divulgado no site da entidade. Na nota, a CBF agradeceu o trabalho desenvolvido por Cintra durante sua passagem pelo cargo e destacou os avanços registrados pela arbitragem brasileira no período em que esteve à frente da comissão. Para ocupar a vaga, a entidade apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro. Ex-árbitro do quadro da Fifa, Sandro Meira Ricci estava trabalhando nos Estados Unidos, onde exercia a função de gerente de árbitros da Professional Referee Organization (PRO), empresa responsável pela gestão da arbitragem da Major League Soccer (MLS). A experiência internacional foi um dos fatores que pesaram na escolha do novo comandante da arbitragem brasileira. Durante a carreira dentro de campo, Sandro participou de competições importantes do calendário mundial e integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A CBF informou ainda que o processo de transição ocorrerá de forma gradual. Enquanto a mudança é concluída, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem impacto sobre as competições organizadas pela entidade. A chegada de Sandro Meira Ricci acontece em um momento de debates frequentes sobre a atuação da arbitragem brasileira, especialmente em relação ao uso do VAR e aos critérios adotados em decisões de campo. A expectativa é que o novo chefe da comissão lidere ajustes e projetos voltados ao aperfeiçoamento do setor nos próximos anos. VEJA A NOTA DIVULGADA PELA CBF NA ÍNTEGRA: "A Confederação Brasileira de Futebol informa que Rodrigo Cintra está deixando o comando da Comissão de Arbitragem da CBF. A CBF agradece a dedicação, o profissionalismo e os serviços prestados ao longo de sua gestão, período em que a arbitragem brasileira registrou avanços significativos, resultado de seu trabalho, empenho e liderança. A CBF informa que o ex-árbitro Sandro Meira Ricci, que nos últimos anos ocupou a função de gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa contratada pela Major League Soccer (MLS), assumirá suas funções. Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão CBF chefe de arbitragem Sandro Meira Ricci COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05