Caballero se destaca e vira 'bola da vez' no Santos: 'Espero trazer muita alegria à torcida' Estadão Conteúdo 14.08.25 16h53 Gustavo Caballero está há apenas três semanas no Santos, mas já vai se tornando a 'bola da vez' para ganhar uma chance de titular na equipe de Cleber Xavier. Após uma assistência e um gol no triunfo de virada sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o atacante paraguaio fala em "seguir dando alegria à torcida" e pode ser novidade no confronto direto diante do Vasco, neste domingo, no MorumBis. Com Neymar intocável e Guilherme recuperando a boa fase, Caballero disputa uma vaga com os também estrangeiros Barreal e Rolheiser - substituído cedo nos dois últimos jogos e com rendimento questionado pela torcida. Caballero já defendeu o Santos em três oportunidades e está invicto (2 a 2 com o Sport, 3 a 1 no Juventude e 2 a 1 no Cruzeiro), mas sempre entrando no decorrer dos jogos. Em Belo Horizonte, ele finalmente mostrou seu cartão de visitas ao servir Guilherme e definir a virada, aos 42 da fase final. "Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era uma partida para vencer e não só empatar. Entramos em campo sabendo disso e, graças a Deus, aconteceu", exaltou. "Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida também. Vamos continuar trabalhando, pois temos que continuar evoluindo", avaliou. A série positiva levou o Santos aos 21 pontos, cinco a mais que o Vasco, primeiro da zona de rebaixamento e rival deste domingo, às 16 horas. O MorumBis estará lotado com a venda de mais de 45 mil ingressos antecipados e Caballero quer recompensar a torcida com um dia feliz. "Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida e esperamos dar a eles a alegria que eles querem e merecem", disse. "Também estamos buscando lutar no topo. Acho que estávamos pensando muito em como estava a tabela de baixo, mas agora já estamos querendo pensar na parte de cima. E isso passa por ganhar esse jogo domingo", frisou. "Conseguindo a vitória nós começamos a ter sonhos maiores na competição."