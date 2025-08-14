Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Caballero se destaca e vira 'bola da vez' no Santos: 'Espero trazer muita alegria à torcida'

Estadão Conteúdo

Gustavo Caballero está há apenas três semanas no Santos, mas já vai se tornando a 'bola da vez' para ganhar uma chance de titular na equipe de Cleber Xavier. Após uma assistência e um gol no triunfo de virada sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o atacante paraguaio fala em "seguir dando alegria à torcida" e pode ser novidade no confronto direto diante do Vasco, neste domingo, no MorumBis.

Com Neymar intocável e Guilherme recuperando a boa fase, Caballero disputa uma vaga com os também estrangeiros Barreal e Rolheiser - substituído cedo nos dois últimos jogos e com rendimento questionado pela torcida.

Caballero já defendeu o Santos em três oportunidades e está invicto (2 a 2 com o Sport, 3 a 1 no Juventude e 2 a 1 no Cruzeiro), mas sempre entrando no decorrer dos jogos. Em Belo Horizonte, ele finalmente mostrou seu cartão de visitas ao servir Guilherme e definir a virada, aos 42 da fase final.

"Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era uma partida para vencer e não só empatar. Entramos em campo sabendo disso e, graças a Deus, aconteceu", exaltou. "Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida também. Vamos continuar trabalhando, pois temos que continuar evoluindo", avaliou.

A série positiva levou o Santos aos 21 pontos, cinco a mais que o Vasco, primeiro da zona de rebaixamento e rival deste domingo, às 16 horas. O MorumBis estará lotado com a venda de mais de 45 mil ingressos antecipados e Caballero quer recompensar a torcida com um dia feliz.

"Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida e esperamos dar a eles a alegria que eles querem e merecem", disse. "Também estamos buscando lutar no topo. Acho que estávamos pensando muito em como estava a tabela de baixo, mas agora já estamos querendo pensar na parte de cima. E isso passa por ganhar esse jogo domingo", frisou. "Conseguindo a vitória nós começamos a ter sonhos maiores na competição."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Btrasileirão

Santos FC

Caballero
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile

Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas.

14.08.25 16h02

FUTEBOL PARAENSE

Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu

Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias

14.08.25 15h57

Futebol

Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape

Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15)

14.08.25 15h56

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira

14.08.25 7h00

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Futebol

Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B

Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas.

14.08.25 11h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda