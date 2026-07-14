Brasileiro Rafael Câmara deve estrear na Fórmula 1 em 2027, diz publicação

O Brasil pode voltar a contar com dois representantes no grid da Fórmula 1 a partir da temporada de 2027. Segundo o site italiano Rossomotori.it, o pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, está próximo de acertar com a Haas para estrear na principal categoria do automobilismo.

De acordo com a publicação, as negociações entre o piloto e a equipe norte-americana estão avançadas, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. O principal concorrente de Câmara pela vaga teria sido o japonês Yuki Tsunoda, mas a Ferrari, da qual o brasileiro faz parte da Ferrari Driver Academy, teria atuado nos bastidores para viabilizar o acordo.

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Atual destaque das categorias de base, Rafael Câmara conquistou o título da Fórmula 3 em sua temporada de estreia com a Trident e, atualmente, disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing, ocupando a terceira colocação no campeonato. Em junho, o pernambucano venceu sua primeira corrida na categoria, em Barcelona.

Caso a negociação seja confirmada, Câmara dividirá o grid com Gabriel Bortoleto, que já tem contrato para permanecer na Audi (antiga Sauber) em 2027. O Brasil, assim, voltaria a ter dois pilotos titulares na Fórmula 1, algo que não acontece desde 2017, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a categoria.

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o país chegou a ter até cinco pilotos no grid simultaneamente, com nomes como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa ajudando a consolidar a tradição brasileira na categoria.

Se confirmada, a chegada de Rafael Câmara à Haas marcará também a primeira vez em que a equipe norte-americana terá dois pilotos oriundos da Ferrari Driver Academy.