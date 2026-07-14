Brasileiro Rafael Câmara deve estrear na Fórmula 1 em 2027, diz publicação Rafael Câmara é apontado como futuro piloto da Haas e pode se juntar a Gabriel Bortoleto no grid da principal categoria do automobilismo Hannah Franco 14.07.26 0h01 Rafael Câmara pode se juntar a Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2027 (Instagram/@rafaccamara88) O Brasil pode voltar a contar com dois representantes no grid da Fórmula 1 a partir da temporada de 2027. Segundo o site italiano Rossomotori.it, o pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, está próximo de acertar com a Haas para estrear na principal categoria do automobilismo. De acordo com a publicação, as negociações entre o piloto e a equipe norte-americana estão avançadas, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. O principal concorrente de Câmara pela vaga teria sido o japonês Yuki Tsunoda, mas a Ferrari, da qual o brasileiro faz parte da Ferrari Driver Academy, teria atuado nos bastidores para viabilizar o acordo. VEJA MAIS Rafael Câmara vai participar de treinos livres na F-1 em 2026, afirma chefão da Ferrari Diretor da Ferrari elogia Rafael Câmara, mas ainda não o vê na F-1: 'O caminho ainda é longo' Mesmo bastante elogiado pelo diretor da escuderia, Jerome D'Ambrosio, o piloto deve aguardar ao menos mais uma temporada Atual destaque das categorias de base, Rafael Câmara conquistou o título da Fórmula 3 em sua temporada de estreia com a Trident e, atualmente, disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing, ocupando a terceira colocação no campeonato. Em junho, o pernambucano venceu sua primeira corrida na categoria, em Barcelona. Caso a negociação seja confirmada, Câmara dividirá o grid com Gabriel Bortoleto, que já tem contrato para permanecer na Audi (antiga Sauber) em 2027. O Brasil, assim, voltaria a ter dois pilotos titulares na Fórmula 1, algo que não acontece desde 2017, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a categoria. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o país chegou a ter até cinco pilotos no grid simultaneamente, com nomes como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa ajudando a consolidar a tradição brasileira na categoria. Se confirmada, a chegada de Rafael Câmara à Haas marcará também a primeira vez em que a equipe norte-americana terá dois pilotos oriundos da Ferrari Driver Academy. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 rafael câmara Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52