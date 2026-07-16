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JOGOS DE HOJE

Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco

16 de julho de 2026 às 18:30

O Botafogo vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco

O Botafogo vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco ( Foto: Vítor Silva/ Botafogo )

Botafogo x Santos disputam hoje, quinta-feira (16/07), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Botafogo x Santos ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como chegam as equipes?

O Botafogo recebe o Santos em busca de um resultado importante na 19ª rodada do Brasileirão. Atuando diante da torcida, a equipe tenta aproveitar o fator casa para somar pontos e seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Já o Santos tenta conquistar um bom resultado fora de casa para manter a regularidade na competição. O Peixe chega motivado para o confronto e busca surpreender o adversário no Estádio Nilton Santos.

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Botafogo x Santos: prováveis escalações

Botafogo: ainda não divulgada oficialmente.

Santos: ainda não divulgada oficialmente.

Ficha técnica

Botafogo x Santos
Campeonato Brasileiro 2026 – 19ª rodada
Data: 16 de julho de 2026
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

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