Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Brasileirão

Botafogo x Santos disputam hoje, quinta-feira (16/07), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Onde assistir Botafogo x Santos ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.
Como chegam as equipes?
O Botafogo recebe o Santos em busca de um resultado importante na 19ª rodada do Brasileirão. Atuando diante da torcida, a equipe tenta aproveitar o fator casa para somar pontos e seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Já o Santos tenta conquistar um bom resultado fora de casa para manter a regularidade na competição. O Peixe chega motivado para o confronto e busca surpreender o adversário no Estádio Nilton Santos.
VEJA MAIS
Botafogo x Santos: prováveis escalações
Botafogo: ainda não divulgada oficialmente.
Santos: ainda não divulgada oficialmente.
Ficha técnica
Botafogo x Santos
Campeonato Brasileiro 2026 – 19ª rodada
Data: 16 de julho de 2026
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Record, CazéTV e Premiere