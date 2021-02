Botafogo faz sondagem por revelação do Remo, mas atacante está a caminho da Coreia do Sul

O Botafogo olha para os destaques da atual Série B para tentar se reforçar para o que vem na próxima temporada. O clube de General Severiano fez sondagem e conversou sobre a situação de Reis, um dos destaques do Confiança na última segunda divisão. O Alvinegro, contudo, ouviu que o atacante está com as malas prontas para a Coreia do Sul.

O contrato de Reis acabou ao fim da última Série B e, livre no mercado, ele está mudando de clube sem custos. Ele estava na listra de reforços do Botafogo, mas foi descartado porque o clube não tem como competir com o poder financeiro do futebol asiático.

Reis, inclusive, era um desejo antigo do Botafogo. O clube de General Severiano tentou contratá-lo no ano passado, na reta final da janela de transferências. Pelo pouco tempo restante disponível para a inscrição de novos jogadores no Campeonato Brasileiro, a negociação não foi adiante.

A sondagem por Reis deixa claro um dos principais objetivos do Botafogo para a próxima janela: a contratação de jogadores de velocidade. Mesmo com o pré-contrato assinado com Ronald, ex-Botafogo-SP, o Alvinegro quer, pelo menos, mais uma atleta que atue pelos lados do campo.

Sem Reis, é provável que a nova diretoria do Botafogo volte à carga por um novo jogador da posição.

Reis é uma revelação do Remo e também foi sondado pelo clube para jogar a Série B 2021.