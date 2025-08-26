Botafogo contrata Gabriel Bahia, ex-Volta Redonda, por empréstimo com opção de compra Estadão Conteúdo 26.08.25 18h13 O Botafogo oficializou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, destaque do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, de 26 anos, assinou contrato de empréstimo válido até o final de março de 2026 e já está regularizado no BID da CBF, podendo estrear nas próximas partidas da equipe. O atleta iniciará nesta terça-feira (26) os treinamentos com os novos companheiros, enquanto a data de apresentação oficial será divulgada posteriormente pelo clube. A expectativa é de que Gabriel Bahia se integre rapidamente à equipe, reforçando o setor defensivo alvinegro. Segundo Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, a contratação do zagueiro é resultado de um acompanhamento detalhado do departamento de scout. "Acompanhamos Gabriel durante todo o processo. Ele vem evoluindo a cada temporada, e isso nos chamou atenção. Apostamos na sua contratação neste momento por empréstimo, com cláusula de obrigação de compra caso ele atinja os objetivos estabelecidos", afirmou. O contrato prevê uma obrigação de compra caso metas sejam cumpridas, o que demonstra a confiança da diretoria no potencial do jogador para contribuir de forma consistente com o time. Gabriel Bahia chega para reforçar a defesa em uma fase decisiva da temporada, com o Botafogo disputando tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. O Botafogo volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Gabriel Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, relata separação: 'Foi para a zona com os colegas’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02