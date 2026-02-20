Bortoleto elogia progresso da Audi na F-1 e se diz ansioso para GP da Austrália: 'Animador' Estadão Conteúdo 20.02.26 17h02 Encerrados os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Sakhir, no Bahrein, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou otimismo com as melhoras alcançadas pela sua equipe, a Audi, de olho na estreia oficial, no Grande Prêmio da Austrália, no fim de semana de 8 de março. "Encerramos duas semanas produtivas aqui no Bahrein e, no geral, uma pré-temporada muito movimentada. Acho que a equipe fez um ótimo trabalho: progredimos bastante com o carro desde o início, e isso é muito animador. Ainda há áreas para trabalhar e muito a aprender, mas, no geral, podemos dizer que foi um teste positivo. Agora, o foco se volta para Melbourne: estou ansioso para o início da temporada", disse o brasileiro. O companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, valorizou a dedicação da escuderia e falou em solidificar os processos acumulados ao longos dos testes. "Fizemos progressos substanciais, aprendendo a cada dia e dando passos importantes. A equipe se mostrou muito dedicada, respondendo rapidamente aos desafios e implementando soluções com eficácia. Agora temos uma semana para consolidar todo o aprendizado, estudar o terreno e nos preparar minuciosamente para Melbourne", afirmou o alemão. Líder do projeto da Audi na Fórmula 1, o italiano Mattia Binotto adotou um tom confiante. O time alemão herdou boa parte da estrutura da Sauber, sua antecessora, mas é considerado um conjunto estreante na categoria máxima do automobilismo. Por isso, houve maiores dificuldades na construção do carro e problemas apareceram nos primeiros testes. "Passo a passo, abordamos muitos desses pontos e fizemos progressos significativos. Ainda não resolvemos tudo, mas o desenvolvimento e a atitude de toda a equipe têm sido muito encorajadores. Olhando para onde estamos agora, me sinto otimista para o início da temporada", disse Binotto. O chefão da Audi seguiu o mesmo raciocínio e disse que ainda há muitas arestas para serem aparadas. "Ainda temos uma lista considerável de tarefas pela frente para a temporada. Fizemos um progresso significativo nas últimas duas semanas, mas não nos iludimos quanto à tarefa que temos pela frente ou ao nível de competição que enfrentaremos em Melbourne", disse Jonathan Wheatley. Durante os testes de pré-temporada, Bortoleto e Hülkenberg completaram cerca de 350 voltas cada com o bólido da Audi. O melhor tempo do brasileiro em volta rápida foi alcançado nesta quinta-feira, com 1min33s755, quase dois segundos mais lento que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que cravou o tempo de 1min31s992 e liderou os testes. Palavras-chave Fórmula 1 Audi Bortoleto 