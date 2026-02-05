Bidon revela que sucesso no Corinthians vem de conselhos de Paulinho, Renato Augusto e Maycon Estadão Conteúdo 05.02.26 18h17 Nome mais promissor do Corinthians e eleito o craque da conquista da Supercopa Rei diante do Flamengo, no domingo, em Brasília, Breno Bidon vive o ápice da carreira com somente 20 anos. Sem esconder que "sonha todo dia" com convocação para a seleção brasileira principal, o jovem revelou que seu sucesso vem de ouvir orientações e acompanhar nomes de peso da história do clube, casos de Renato Augusto, Paulinho e mais recentemente Maycon. "Tive grandes exemplos aqui dentro do clube. Tive Maycon, Paulinho, Renato Augusto, teve a galera que me ajudou bastante", revelou Bidon ao site do Paulistão, revelando que sempre recebia conselhos dessa turma já respeitada pelos torcedores. "Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Você saber ouvir os mais experientes, você saber entender que você precisa para conseguir ser um grande jogador e o que precisa para conseguir evoluir", continuou o jovem, que chamou a atenção da direção do Flamengo. "Sempre que subi pra treinar, aprendi bastante." O Corinthians garante que não pensa em abrir mão de seu jovem meio-campista por baixa proposta e já se prepara para lucrar muito com Breno Bidon em possível venda ao futebol europeu no meio do ano. Enquanto a saída não chega, o jovem espera trilhar os passos do trio, que fez história também na Europa e de Renato Augusto e Paulinho e disputar uma Copa do Mundo. "Com Renato, eu peguei pouco, foram mais os treinos. Mas o Maycon foi um dos que mais me ajudou agora porque joguei bastante tempo com ele, mas infelizmente saiu. Paulinho também acabei pegando uma boa experiência com a fase dele aqui. Tudo o que tinha de dúvida eu perguntava ou eles já vinham falar, faz desse jeito, corta caminho por aqui...", listou as dicas. "Isso me ajudou bastante a crescer." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Breno Bidon inspirações Paulinho Maycon Renato Augusto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44