Bicampeã, Petra Kvitova agradece convite para Wimbledon e anuncia aposentadoria no US Open

A carreira de mais uma gigante do tênis mundial está prestes a chegar ao fim. Nesta quinta-feira, a checa Petra Kvitova usou suas redes sociais para agradecer convite de Wimbledon, onde é bicampeã, e anunciar que encerrará sua carreira no último Grand Slam do ano, o US Open .

"Estou animada e ansiosa para aproveitar a beleza de jogar o Campeonato de Wimbledon mais uma vez, um lugar que guarda as memórias mais queridas da minha carreira", disse Kvitova. "E embora eu ainda não tenha certeza de como será minha performance em quadra dura nos Estados Unidos, pretendo encerrar minha carreira ativa no US Open em Nova York no final deste verão", anunciou a checa de 35 anos. A competição do adeus ocorre entre 24 de agosto e 7 de setembro.

No século, apenas as irmãs Serena e Venus Williams e Kvitova conseguiram a proeza de erguer o troféu em Wimbledon por duas vezes. Sem jamais liderar o ranking - alcançou o segundo lugar - a checa se aposenta com 31 títulos na brilhante carreira, além da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ainda ajudou a República Checa e conquistar seis troféus na Fed Cup, agora conhecida como Billie Jean King Cup.

"Embora nenhuma decisão seja fácil de tomar, para mim este é um momento feliz! Vou deixar o esporte com o maior sorriso no rosto - o mesmo sorriso que vocês viram em mim dentro e fora das quadras durante toda a minha carreira", garantiu.

Kvitova não esteve na edição passada de Wimbledon. Depois da competição de 2023, se dedicou à gestação do filho, nascido justamente quando ocorria a disputa de 2024. Seu retorno ao circuito, após 17 meses, ocorreu em fevereiro, no WTA Tour em Austin, no Texas.

Ocupando somente a 572ª posição no ranking, ela enfrentou a brasileira Bia Haddad recentemente. Ainda na estreia, levou a virada por 6/2, 4/6 e 4/6 no WTA 500 de Londres, já em quadras de grama. Wimbledon está agendado para começar no dia 30 de junho.