Bia Haddad leva 'pneu' de número 129ª do mundo em WTA 125 e segue em péssima fase em 2026 Estadão Conteúdo 16.04.26 12h32 A brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a sofrer nesta temporada e se despediu do WTA 125 de Oeiras, nesta quinta-feira, ao ser superada pela polonesa Maja Chwaliska. No duelo de tenistas canhotas, ela levou um pneu já na primeira parcial e foi derrotada por 2 sets a 0, (6/0 e 6/4), em 1h32 . O retrospecto no ano mostra que a brasileira vive um momento difícil. Em 12 jogos até aqui, ela sofreu dez derrotas. Disposta a buscar uma mudança, ela trocou seu comando técnico e atuou sob as orientações do treinador espanhol Carlos Martinez. No entanto, sua atuação foi sofrível. Depois de superar a portuguesa Francisca Jorge na estreia, quando encerrou um jejum de quase sete meses de vitórias em partidas de chaves principais simples, a expectativa era de que uma nova fase teria início. Ledo engano. No primeiro set, a polonesa se aproveitou da instabilidade de Bia para fechar a parcial com menos de meia hora. A brasileira não confirmou nenhum serviço e viu a adversária aplicar um 6/0 em 28 minutos. Com outra postura na volta à quadra, Bia, enfim, entrou no jogo e a partida teve um início equilibrado, até que Chwaliska obteve uma quebra no sexto game. Mais focada, a paulistana deu o troco na rival e diminuiu a desvantagem para 5 a 4. Com o saque na mão, a Bia teve a chance de decretar o empate, mas voltou a falhar no momento decisivo. Maja caprichou nas devoluções, soube desestabilizar a rival variando os golpes e o set em 6/4 , assegurando a vitória por 2 sets a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA de Oeiras Bia Haddad derrota COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09