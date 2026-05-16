Bia Haddad cai na estreia do quali de Estrasburgo e vai sair do top 100

A fase de Beatriz Haddad Maia segue sem sinais de reação. Neste sábado, a brasileira foi eliminada logo na estreia do qualifying do WTA 500 de Estrasburgo, na França, ao perder para a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h19 de partida.

O resultado tem peso ainda maior para a paulista por causa do ranking. Sem conseguir repetir a campanha de 2025, quando chegou às semifinais do torneio, Bia vai perder os pontos conquistados no ano passado e deixará o grupo das 100 melhores do mundo às vésperas de Roland Garros.

A derrota amplia um momento turbulento na temporada. Em 18 partidas disputadas em 2026, a brasileira acumula 14 derrotas.

O JOGO

Mais uma vez, o saque apareceu como um dos principais obstáculos. Bia colocou pouco mais da metade dos primeiros serviços em quadra e sofreu para sustentar os games de saque, sendo quebrada cinco vezes ao longo do confronto.

No primeiro set, a chinesa saiu na frente e abriu vantagem logo cedo ao fazer 3 a 1. Bia ainda conseguiu reagir e empatou em 4 a 4, mas voltou a oscilar no momento decisivo. Zhang aproveitou uma nova quebra, confirmou o saque na sequência e fechou a parcial.

A brasileira até começou o segundo set em vantagem, vencendo os dois primeiros games, mas não conseguiu manter o ritmo. A partir dali, viu a adversária dominar a partida, perdeu o saque em sequência e ficou sem reação até a definição do placar.

Agora, Bia Haddad volta as atenções para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, no próximo dia 24 de maio, em Paris.