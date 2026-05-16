Bia Haddad cai na estreia do quali de Estrasburgo e vai sair do top 100 Estadão Conteúdo 16.05.26 10h16 A fase de Beatriz Haddad Maia segue sem sinais de reação. Neste sábado, a brasileira foi eliminada logo na estreia do qualifying do WTA 500 de Estrasburgo, na França, ao perder para a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h19 de partida. O resultado tem peso ainda maior para a paulista por causa do ranking. Sem conseguir repetir a campanha de 2025, quando chegou às semifinais do torneio, Bia vai perder os pontos conquistados no ano passado e deixará o grupo das 100 melhores do mundo às vésperas de Roland Garros. A derrota amplia um momento turbulento na temporada. Em 18 partidas disputadas em 2026, a brasileira acumula 14 derrotas. O JOGO Mais uma vez, o saque apareceu como um dos principais obstáculos. Bia colocou pouco mais da metade dos primeiros serviços em quadra e sofreu para sustentar os games de saque, sendo quebrada cinco vezes ao longo do confronto. No primeiro set, a chinesa saiu na frente e abriu vantagem logo cedo ao fazer 3 a 1. Bia ainda conseguiu reagir e empatou em 4 a 4, mas voltou a oscilar no momento decisivo. Zhang aproveitou uma nova quebra, confirmou o saque na sequência e fechou a parcial. A brasileira até começou o segundo set em vantagem, vencendo os dois primeiros games, mas não conseguiu manter o ritmo. A partir dali, viu a adversária dominar a partida, perdeu o saque em sequência e ficou sem reação até a definição do placar. Agora, Bia Haddad volta as atenções para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, no próximo dia 24 de maio, em Paris. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bia Haddad WTA 500 Shuai Zhang COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16