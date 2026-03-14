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Bayern tem dois expulsos, empata com Leverkusen e fica com nove pontos de vantagem na ponta

Estadão Conteúdo

Expulsões, gols anulados e interferências do VAR marcaram o empate por 1 a 1 entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique neste sábado, na BayArena, pela 26ª rodada da Bundesliga. Em uma partida turbulenta, o líder do campeonato resistiu mesmo após terminar o jogo com apenas nove jogadores em campo.

O resultado mantém o Bayern confortável na ponta da tabela, agora com 67 pontos. O Borussia Dortmund, que venceu o Augsburg por 2 a 0, aparece na segunda colocação com 58. O Leverkusen chegou a 45 e segue na briga por vagas nas competições europeias.

A partida começou com o time da casa mais agressivo. Pressionando a saída de bola do Bayern, o Leverkusen recuperou a posse no meio-campo e puxou contra-ataque com Patrik Schick. A jogada terminou nos pés de Alexis García, que finalizou com precisão para abrir o placar.

O Bayern reagiu ainda no primeiro tempo, mas esbarrou no VAR. Aos 26 minutos, Jonathan Tah marcou após cobrança de falta, porém o gol foi invalidado por toque de mão.

Antes do intervalo, o cenário ficou ainda mais complicado para os visitantes. Nicolas Jackson recebeu cartão vermelho direto por uma falta dura em Martin Terrier, deixando o líder da Bundesliga com dez jogadores.

Mesmo assim, o Bayern voltou a balançar as redes no segundo tempo. Harry Kane aproveitou erro do goleiro Blaswich na saída de bola e marcou, mas novamente o VAR anulou o lance por toque de mão.

A igualdade veio pouco depois, quando Michael Olise encontrou Luis Díaz livre para finalizar e empatar a partida.

O jogo ganhou contornos ainda mais dramáticos na reta final. Luis Díaz recebeu o segundo cartão amarelo por simulação e também foi expulso, deixando o Bayern com apenas nove atletas em campo.

Pressionando até o fim, o Leverkusen chegou a marcar com Hofmann, mas o gol também acabou invalidado.

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futebol, bundesliga, Bayer de Munique
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