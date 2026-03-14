Bayern tem dois expulsos, empata com Leverkusen e fica com nove pontos de vantagem na ponta Estadão Conteúdo 14.03.26 14h28 Expulsões, gols anulados e interferências do VAR marcaram o empate por 1 a 1 entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique neste sábado, na BayArena, pela 26ª rodada da Bundesliga. Em uma partida turbulenta, o líder do campeonato resistiu mesmo após terminar o jogo com apenas nove jogadores em campo. O resultado mantém o Bayern confortável na ponta da tabela, agora com 67 pontos. O Borussia Dortmund, que venceu o Augsburg por 2 a 0, aparece na segunda colocação com 58. O Leverkusen chegou a 45 e segue na briga por vagas nas competições europeias. A partida começou com o time da casa mais agressivo. Pressionando a saída de bola do Bayern, o Leverkusen recuperou a posse no meio-campo e puxou contra-ataque com Patrik Schick. A jogada terminou nos pés de Alexis García, que finalizou com precisão para abrir o placar. O Bayern reagiu ainda no primeiro tempo, mas esbarrou no VAR. Aos 26 minutos, Jonathan Tah marcou após cobrança de falta, porém o gol foi invalidado por toque de mão. Antes do intervalo, o cenário ficou ainda mais complicado para os visitantes. Nicolas Jackson recebeu cartão vermelho direto por uma falta dura em Martin Terrier, deixando o líder da Bundesliga com dez jogadores. Mesmo assim, o Bayern voltou a balançar as redes no segundo tempo. Harry Kane aproveitou erro do goleiro Blaswich na saída de bola e marcou, mas novamente o VAR anulou o lance por toque de mão. A igualdade veio pouco depois, quando Michael Olise encontrou Luis Díaz livre para finalizar e empatar a partida. O jogo ganhou contornos ainda mais dramáticos na reta final. Luis Díaz recebeu o segundo cartão amarelo por simulação e também foi expulso, deixando o Bayern com apenas nove atletas em campo. Pressionando até o fim, o Leverkusen chegou a marcar com Hofmann, mas o gol também acabou invalidado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol, bundesliga, Bayer de Munique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 AUTOMOBILISMO F1: veja o grid de largada do GP da China com Kimi Antonelli na pole e Bortoleto em 16º Mercedes confirmou o bom desempenho ao longo da classificação em Xangai e largará na frente 14.03.26 8h38 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46