Esportes

Barreal busca sequência no Santos para ir à seleção e enaltece Neymar: 'Gosta de argentinos'

Estadão Conteúdo

O atacante Álvaro Barreal tem aproveitado as chances no Santos, na ausência do lesionado Guilherme, para se firmar na equipe e acirrar a disputa por uma vaga ao lado do craque Neymar. Com cinco gols em 17 jogos desde que chegou à Vila Belmiro, o argentino de 25 anos festeja a parceria com o ídolo.

"Na primeira vez que o vi, tive a mesma sensação de quando vi o Messi. Eles são dois grandes ídolos para mim no futebol, e até hoje ele ainda me surpreende", disse Barreal em entrevista ao diário argentino Olé. "Jogar ao lado dele é um privilégio. Tudo o que ele faz nos treinos e nos jogos, quando acelera, muda tudo. Tento aproveitar cada treino, cada jogo, enquanto jogamos juntos. É um sonho diário, com jogadores como ele, como o Messi, é assim."

Atuar ao lado de Neymar tem ajudado Barreal a recuperar o bom futebol que o fez destacar nas categorias de base em seu país. Na última partida do Santos, diante do Juventude, o argentino, que já havia marcado contra o Internacional, anotou um dos gols da vitória por 3 a 1 - os outros dois foram do camisa 10, que surpreendeu o colega com a simplicidade.

"Ele já me convidou para sair fora dos treinos, também é uma pessoa super-humana no dia a dia, que se sente como todos os jogadores. E foi isso que me surpreendeu, que ele seja apenas mais uma pessoa, ele tenta te tratar como igual, e isso também é bom", disse Barreal. "Ele fala espanhol, teve muitos companheiros argentinos e gosta de argentinos, então, ele tem uma relação muito positiva comigo, com o Benja (Rollheiser) e com o Gonzalo Escobar."

Companheiro de equipe de Neymar e rival de Messi quando defendia o Cincinnati, nos Estados Unidos, Barreal ganhou e emoldurou a camisa dos dois ídolos. Agora, espera se destacar no Santos para retornar à seleção argentina - onde provavelmente jogaria com Messi e enfrentaria Neymar.

"Tanto o futebol da Argentina quanto do Brasil estão um degrau acima da MLS (a liga americana). O do Brasil é um pouco melhor (que o argentino), tanto física quanto tecnicamente, os jogadores são rápidos demais, muitos vêm da Europa, o que fortalece muito o campeonato", comparou.

"Estava confortável nos EUA, mas vim para o Brasil por uma questão esportiva, tinha a necessidade de dar um salto de qualidade. Espero continuar tendo oportunidades no Brasileirão, de defender o Santos, com o Neymar, e, se Deus quiser, continuar sonhando em jogar na Europa e na seleção", acrescentou Barreal.

Esportes
