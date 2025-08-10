Barreal busca sequência no Santos para ir à seleção e enaltece Neymar: 'Gosta de argentinos' Estadão Conteúdo 10.08.25 9h48 O atacante Álvaro Barreal tem aproveitado as chances no Santos, na ausência do lesionado Guilherme, para se firmar na equipe e acirrar a disputa por uma vaga ao lado do craque Neymar. Com cinco gols em 17 jogos desde que chegou à Vila Belmiro, o argentino de 25 anos festeja a parceria com o ídolo. "Na primeira vez que o vi, tive a mesma sensação de quando vi o Messi. Eles são dois grandes ídolos para mim no futebol, e até hoje ele ainda me surpreende", disse Barreal em entrevista ao diário argentino Olé. "Jogar ao lado dele é um privilégio. Tudo o que ele faz nos treinos e nos jogos, quando acelera, muda tudo. Tento aproveitar cada treino, cada jogo, enquanto jogamos juntos. É um sonho diário, com jogadores como ele, como o Messi, é assim." Atuar ao lado de Neymar tem ajudado Barreal a recuperar o bom futebol que o fez destacar nas categorias de base em seu país. Na última partida do Santos, diante do Juventude, o argentino, que já havia marcado contra o Internacional, anotou um dos gols da vitória por 3 a 1 - os outros dois foram do camisa 10, que surpreendeu o colega com a simplicidade. "Ele já me convidou para sair fora dos treinos, também é uma pessoa super-humana no dia a dia, que se sente como todos os jogadores. E foi isso que me surpreendeu, que ele seja apenas mais uma pessoa, ele tenta te tratar como igual, e isso também é bom", disse Barreal. "Ele fala espanhol, teve muitos companheiros argentinos e gosta de argentinos, então, ele tem uma relação muito positiva comigo, com o Benja (Rollheiser) e com o Gonzalo Escobar." Companheiro de equipe de Neymar e rival de Messi quando defendia o Cincinnati, nos Estados Unidos, Barreal ganhou e emoldurou a camisa dos dois ídolos. Agora, espera se destacar no Santos para retornar à seleção argentina - onde provavelmente jogaria com Messi e enfrentaria Neymar. "Tanto o futebol da Argentina quanto do Brasil estão um degrau acima da MLS (a liga americana). O do Brasil é um pouco melhor (que o argentino), tanto física quanto tecnicamente, os jogadores são rápidos demais, muitos vêm da Europa, o que fortalece muito o campeonato", comparou. "Estava confortável nos EUA, mas vim para o Brasil por uma questão esportiva, tinha a necessidade de dar um salto de qualidade. Espero continuar tendo oportunidades no Brasileirão, de defender o Santos, com o Neymar, e, se Deus quiser, continuar sonhando em jogar na Europa e na seleção", acrescentou Barreal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos Barreal Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 Futebol Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 09.08.25 20h27