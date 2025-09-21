Barcelona vence Getafe com tranquilidade e permanece na caça do líder Real Madrid em La Liga Estadão Conteúdo 21.09.25 18h17 Com um formação inicial diferente da que venceu o Newcastle, fora de casa, na estreia da Champions League, o Barcelona não teve dificuldades para derrotar o Getafe por 3 a 0, gols de Ferran Torres (2) e Dani Olmo, neste domingo pela quinta rodada de La Liga. O time do técnico Hansi Flick chegou aos 13 pontos e permanece na caça ao líder Real Madrid, que tem 100% de aproveitamento. Os autores dos gols deste domingo não começaram jogando na Inglaterra. Além de balançar as redes duas vezes, Ferran Torres acertou o travessão no primeiro tempo deste domingo. Destaque na vitória sobre o Newcastle, também com 2 gols, Rashford iniciou a partida em Barcelona no banco após se atrasar para um treino, mas entrou segundo tempo no lugar do brasileiro Raphinha. Como o Barcelona disputa na quinta-feira, contra o Oviedo, pela sexta rodada de La Liga, sua terceira partida em 7 dias, Flick decidiu rodar a equipe. Eric e Christensen formaram o miolo de zaga no lugar de Cubarsi e Araujo. Dani Olmo entrou no meio-campo, e Lewandowski foi titular em La Liga pela primeira vez na temporada, formando um tridente ofensivo com Torres e Raphinha. Apesar de um bom início de temporada, com 9 pontos em quatro rodadas, o Getafe não suportou o volume de jogo do Barcelona, que abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, Dani Olmo tocou de calcanhar para a finalização de Torres. O atacante de 25 anos ampliou ainda no primeiro tempo após receber assistência de Raphinha em um rápido contra-ataque do Barcelona. No segundo tempo, Rashford demonstrou muita disposição. O inglês recebeu um lindo lançamento de Casadó, avançou em velocidade à linha de fundo pela direita e cruzou para área, onde Olmo concluiu com tranquilidade aos 18 minutos. Com o placar definido, o Barcelona tratou de tocar a bola e administrar o placar. O Getafe está em oitavo lugar e busca a reabilitação na quarta-feira, quando recebe o Alavés. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Getafe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00