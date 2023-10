ATP 250 de Tel Aviv é cancelado por conta da guerra em Israel

A ATP cancelou o evento de tênis que seria realizado entre os dias 5 e 11 de novembro em Tel Aviv, Israel. A decisão do cancelamento foi tomada por conta dos bombardeios e ataques entre Israel e o grupo terrorista Hamas que estão ocorrem desde o último dia 07 de outubro e já somam mais de 3 mil mortos.

A ATP resolveu transferir o evento para a cidade de Sófia, na Bulgária. O torneio está programado para a segunda semana de novembro e este ano será realizado pelos antigos organizadores do extinto ATP 250 de Sófia. A cidade já recebeu outras edições do torneio e venceu a disputa com o ATP 250 de Gijón, na Espanha, que foi organizado em 2022 de maneira provisória para completar o calendário.