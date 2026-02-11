Atlético-MG leva virada do Remo e só busca empate no último lance do jogo na MRV

Atlético-MG e Remo fizeram um jogo emocionante, com gols decisivos no final e que terminou empatado por 3 a 3. Os dois times deram impressão de que poderiam vencer, mas sofreram gols bobos e deixaram o campo ainda sem vencer após a terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro ainda esteve à frente no placar duas vezes, mas levou a virada no final e só empatou nos acréscimos, aos 54 minutos, com Dudu. No final o resultado acabou sendo justo. Cada time continua com dois pontos, bem perto da zona de rebaixamento.

Em casa, o Atlético-MG começou melhor, dando a impressão de que pretendia liquidar o placar o mais rápido possível. Acertou a trave com Cuello e abriu o placar aos 21 minutos quando Hulk entrou na área livre e bateu de direita.

O Remo equilibrou as ações e empatou aos 41 com Vitor Bueno. Após o cruzamento de Alef, a bola bateu em Lodi e ficou para Vitor Bueno, que apenas completou para as redes.

No segundo tempo, o Remo voltou melhor e até marcou com Picco, mas o lance foi anulado por impedimento. O visitante ainda teve outras duas chances para marcar. Mas quem ficou na frente foi o time da casa, aos 24, quando após levantamento do lado esquerdo, Ruan marcou de cabeça.

O Remo mostrou personalidade para ir ao ataque e conseguir a virada, aos 41, com Yago Pikachu. O gol deixou os atleticanos nervosos e sofrerem o terceiro em seguida, aos 48 minutos, num recuo errado de Renan Lodi e com aproveitamento de Alef Manga.

No desespero, o Atlético empatou aos 54 minutos. Gustavo Scarpa recebeu do lado direito, foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. A bola sobrou para o complemento de Dudu. Mesmo assim, foi necessário esperar dois minutos para a confirmação do VAR, porque Scarpa parecia impedido. Um lance bem 'ajustado'. A arbitragem confirmou o gol e encerrou o jogo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 3 REMO

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado (Dudu), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello (Gustavo Scarpa), Reinier (Bernard) e Hulk (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli.

REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon e Kayky Almeida e Sávio (Léo); Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e João Pedro (Diego Hernández). Técnico: Juan Carlos Osório.

GOLS - Hulk, aos 21; Vitor Bueno, aos 41 minutos do primeiro tempo. Ruan, aos 24, Yago Pikachu, aos 41, Alef Manga, aos 48, Dudu, aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

CARTÕES AMARELOS - João Pedro e Kayky Almeida.

RENDA - R$ 727.332,21.

PÚBLICO - 16.056 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).