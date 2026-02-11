Atlético-MG leva virada do Remo e só busca empate no último lance do jogo na MRV Estadão Conteúdo 11.02.26 23h07 Atlético-MG e Remo fizeram um jogo emocionante, com gols decisivos no final e que terminou empatado por 3 a 3. Os dois times deram impressão de que poderiam vencer, mas sofreram gols bobos e deixaram o campo ainda sem vencer após a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro ainda esteve à frente no placar duas vezes, mas levou a virada no final e só empatou nos acréscimos, aos 54 minutos, com Dudu. No final o resultado acabou sendo justo. Cada time continua com dois pontos, bem perto da zona de rebaixamento. Em casa, o Atlético-MG começou melhor, dando a impressão de que pretendia liquidar o placar o mais rápido possível. Acertou a trave com Cuello e abriu o placar aos 21 minutos quando Hulk entrou na área livre e bateu de direita. O Remo equilibrou as ações e empatou aos 41 com Vitor Bueno. Após o cruzamento de Alef, a bola bateu em Lodi e ficou para Vitor Bueno, que apenas completou para as redes. No segundo tempo, o Remo voltou melhor e até marcou com Picco, mas o lance foi anulado por impedimento. O visitante ainda teve outras duas chances para marcar. Mas quem ficou na frente foi o time da casa, aos 24, quando após levantamento do lado esquerdo, Ruan marcou de cabeça. O Remo mostrou personalidade para ir ao ataque e conseguir a virada, aos 41, com Yago Pikachu. O gol deixou os atleticanos nervosos e sofrerem o terceiro em seguida, aos 48 minutos, num recuo errado de Renan Lodi e com aproveitamento de Alef Manga. No desespero, o Atlético empatou aos 54 minutos. Gustavo Scarpa recebeu do lado direito, foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. A bola sobrou para o complemento de Dudu. Mesmo assim, foi necessário esperar dois minutos para a confirmação do VAR, porque Scarpa parecia impedido. Um lance bem 'ajustado'. A arbitragem confirmou o gol e encerrou o jogo. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 3 X 3 REMO ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado (Dudu), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Tomás Cuello (Gustavo Scarpa), Reinier (Bernard) e Hulk (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli. REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon e Kayky Almeida e Sávio (Léo); Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e João Pedro (Diego Hernández). Técnico: Juan Carlos Osório. GOLS - Hulk, aos 21; Vitor Bueno, aos 41 minutos do primeiro tempo. Ruan, aos 24, Yago Pikachu, aos 41, Alef Manga, aos 48, Dudu, aos 53 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). CARTÕES AMARELOS - João Pedro e Kayky Almeida. RENDA - R$ 727.332,21. PÚBLICO - 16.056 torcedores. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 