Atacante do Cuiabá comemora classificação na Copa do Brasil: 'Entramos para a história'

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Cuiabá alcançou um feito histórico. Com o empate em 0 a 0 na Arena Pantanal, a equipe avançou às quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em quase 19 anos de existência que serão completados no início de dezembro.

Artilheiro do Dourado na temporada e um dos destaques do elenco, Maxwell fez uma postagem em seu instagram comemorando a classificação, elogiou o comprometimento de todo elenco e comissão técnica e brincou em relação ao dinheiro que o clube ganhou com a chegada na próxima fase.

- Faz a TED, CBF. Entramos para a história deste clube e desta cidade. Sou extremamente grato à Deus por fazer parte deste grupo de pessoas comprometidas com o trabalho e que pensam no mesmo propósito. Parabéns pela entrega de cada um nesses dois jogos e por tudo que a gente vem apresentando até aqui. Deus tem grandes coisas para esse grupo. Seguimos focados e firmes na luta, rapaziada. - destacou o atleta.

Com 13 gols em 29 jogos, o atacante vem chamando atenção pelo Cuiabá. Emprestado pelo Kalmar, da Suécia, voltou ao Brasil e retomou o bom desempenho que tinha apresentado no Campeonato Carioca em 2019, com sete gols em 14 jogos pelo Resende.

Após o sorteio dessa sexta-feira (6) realizado na sede da CBF, o Cuiabá já sabe que enfrentará nas quartas, além de outra equipe da Série A, o maior campeão da história do torneio: o Grêmio.