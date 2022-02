Aston Villa x Leeds United: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (09/02) pelo Campeonato Inglês

Os times do Aston Villa e Leeds United disputam nesta quarta-feira (09/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Aston Villa x Leeds United?

A partida Aston Villa x Leeds United pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Aston Villa x Leeds United chegam para o jogo?

Os Villa brigam para ganhar posições na tabela. Enquanto isso, os Leeds querem a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Inglês

Aston Villa x Leeds United

Local: Estádio Villa Park, Inglaterra

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2022, 17h

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)