Assembleia Paraense supera a Tuna Luso e Remo segue invicto após vencer o JP8

Próxima rodada terá o embate direto entre Remo e Assembleia Paraense, os dois primeiros colocados no Campeonato Paraense O Liberal de Basquete

A Assembleia Paraense e o Clube do Remo seguem confirmando a boa fase no Campeonato Paraense O Liberal de Basquete. Em partidas realizadas no ginásio Serra Freire, válidas pela 2ª rodada do 2º Turno, a AP venceu a Tuna Luso por 84 a 56. Na sequência, o Leão Azul passou pelo JP8 Esportes por 106 a 64 e manteve a campanha invicta na competição.

O resultado confirmou o bom momento da Assembleia Paraense, que chegou a cinco vitórias em seis partidas. A única derrota da equipe comandada por Márcio Boquinha foi justamente para o Remo.

Após a partida, o técnico destacou a evolução do grupo e o trabalho desenvolvido para aproveitar as características do elenco. “O trabalho tem sido contínuo. A gente vem desenvolvendo um tipo de jogo para a característica da nossa equipe, que é jovem e rápida, e está conseguindo esse resultado”, afirmou.

A Tuna, por sua vez, segue sem vencer no campeonato. Com o resultado de quinta-feira, a equipe chegou à sexta derrota em seis jogos. Na segunda partida da noite, o Clube do Remo também confirmou o favoritismo e venceu o JP8 Esportes por 106 a 64. Com o resultado, o time azulino chegou a seis vitórias em seis jogos e manteve os 100% de aproveitamento no torneio.

O técnico Marcelo Berro destacou a competitividade demonstrada pelos atletas desde o início da competição e atribuiu a evolução da equipe ao comprometimento e à união do grupo. “Desde o primeiro dia de treino, eu pedia para eles lutarem bola a bola, defesa a defesa, rebote ofensivo por rebote ofensivo, construírem no ataque e serem coletivos. Vejo a nossa equipe em uma crescente”, afirmou Marcelo.

O comandante azulino também ressaltou a proximidade entre os jogadores dentro e fora de quadra. “Poucas vezes convivi com um grupo tão unido assim. Eles estão juntos fora da quadra, o tempo inteiro, correndo um pelo outro e cada vez mais coletivos. Isso me deixa muito tranquilo e feliz”, completou.

O JP8, projeto social criado durante a pandemia que se estruturou como clube para disputar a elite estadual, sofreu a quinta derrota e segue na 4ª colocação, com uma vitória em 6 jogos.

Jogos decisivos

Os resultados aumentaram mais ainda a expectativa pelo confronto direto entre os dois primeiros colocados, previsto para o sábado (28), às 17h, no ginásio da Tuna Luso Brasileira. A seguir, às 18h30, no mesmo local, a Águia enfrenta o Paysandu. O Papão, inclusive, é o único clube que ainda pode ultrapassar Remo e Assembleia na luta por uma vaga na final.

A fase classificatória vai até 4 de dezembro. Os dois melhores decidem o título em série melhor de cinco jogos, entre 5 e 14 de dezembro.

Parceria

Fruto da parceria entre o Grupo Liberal e a Federação Paraense de Basketball (FPB), o campeonato representa uma iniciativa estratégica para reestruturar e fortalecer o basquete adulto no Pará, ampliando o calendário estadual e quebrando a polarização recente restrita apenas a Remo e Paysandu ao reunir cinco equipes na disputa.