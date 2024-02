Artistas celebram homenagem da Império de Casa Verde à Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém foi homenageada no sambódromo do Anhembi pela Império de Casa Verde, no grupo da elite do carnaval de São Paulo. Com o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", a escola contou a história da artista paraense que é um dos principais nomes da música e cultura do Pará.

Por meio das redes sociais, internautas e artistas celebraram a homenagem feita à Fafá. No desfile, a cantora entrou no último carro alegórico, descalça e com traços da pintura marajoara no rosto.

Após o desfile, a artista paraense se emocionou com todo o enredo e o resultado do trabalho da escola. Fafá disse que o carnavalesco Leandro Barbosa conseguiu fazer uma pesquisa profunda e "fabulosa" sobre a sua história e a Amazônia, e que tudo foi traduzido muito bem na avenida.

"Quando eles me convidaram, uma história enorme, achei que era a minha história, achei lindo. Mas quando é a história do nosso povo, é muito forte como eles pesquisaram tudo e falaram da gente, olhando nos nossos olhos. A nossa festa, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa mistura, a nossa fé que é feliz, então, tudo o que esses meninos fizeram foi uma pesquisa fabulosa, delicada, leve, fresca, receptiva, boa e como nós amazônidas somos felizes. Sobre a roupa, eu falei: 'Eu não posso brigar com a escultura'. Eu quero ser uma cantora que saiu de lá, moleca, com os pés descalços", declarou Fafá de Belém em entrevista à TV Globo após o desfile.

O desfile também teve a presença do apresentador Paulo Vieira. Os dois são amigos íntimos e para o humorista foi uma hora desfilar ao lado da paraense.

"Estou extremamente emocionado porque é a oportunidade de louvar uma amiga que amo tanto, uma pessoa que merece todas as homenagens do mundo, que é Fafá de Belém. Acho que poucas pessoas têm a oportunidade de atravessar uma Avenida louvando um amigo que ama tanto", declarou Paulo Vieira em entrevista para o Gshow.

Mari Belém, filha de Fafá, esteve presente no sambódromo e também homenageou a mãe durante o desfile. Nas redes sociais, a cantora se disse emocionada com a reverência à mãe e destacou a potência do enredo da escola.

"Emoção que não cabe!!! Pronta pra avenida, para a experiência mais extraordinária e emocionante da minha vida: ver minha mãe sendo homenageada por uma comunidade maravilhosa, um enredo que me faz chorar toda vez e passando pela avenida pela 1a vez na vida... E em cima de um carro Abre Alas", declarou Mari antes do desfile.

A cantora paraense Aíla também participou do desfile da Império de Casa Verde. Por meio das redes sociais, a artista celebrou o reconhecimento à Fafá.

"Que honra pisar nesse solo sagrado do samba, no sambódromo de São Paulo pela primeira vez, e para homenagear a nossa rainha do Pará. Coração a mil!. Já é histórico, que venha o prêmio pra essa grande escola que é a Império de Casa Verde e o incrível Leandro Barboza que arrasou na pesquisa amazônica que acompanha a trajetória da nossa gigante Fafá!", escreveu Aíla.

Enredo

A Império da Casa Verde foi fundada em 1994. Desde então, a escola conquistou três títulos da elite do Carnaval de São Paulo, 2005, 2006 e 2016., e busca o quarto caneco.

Com o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", a escola fez uma homenagem aos 50 anos de carreira da artista paraense, destacando o lado místico da floresta amazônica que acompanha a Fafá de Belém ao longo da carreira.

O desfile também teve referências ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a quem Fafá é devota. As baianas, por exemplo, lembravam o manto de Maria. Além disso, elas tinham cocares e roupas amarelas e azul.