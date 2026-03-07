Arsenal supera pressão do Mansfield, vence por 2 a 1 e avança na Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 07.03.26 11h47 O Arsenal está nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo atuando fora de casa e com vários titulares poupados, a equipe londrina venceu o Mansfield Town por 2 a 1, neste sábado, no Field Mill, em confronto decidido em jogo único. Os gols da vitória foram marcados por Madueke e Eze, ambos em belos chutes. Evans fez o gol do Mansfield, atual líder da terceira divisão inglesa, que chegou a assustar o favorito durante boa parte da partida. Mesmo com a diferença técnica entre as equipes, o Mansfield começou melhor. Empurrado pela torcida, o time da casa pressionou nos primeiros minutos e quase abriu o placar com Oates, que levou perigo em duas finalizações seguidas, mas parou em boas defesas do goleiro Kepa. Aos poucos, o Arsenal conseguiu equilibrar a partida com mais posse de bola e troca de passes. A pressão deu resultado quando Martinelli encontrou Madueke pela direita. O atacante dominou e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro Roberts, abrindo o placar para os visitantes. O segundo tempo começou com surpresa. Logo aos quatro, um erro na saída de bola do Arsenal mudou o cenário da partida. Salmon recuou mal, Evans interceptou, invadiu a área e bateu cruzado de esquerda para empatar. A igualdade, porém, durou pouco. Aos 20 minutos, o Arsenal voltou a ficar à frente com mais um golaço. Eze recebeu de Norgaard na entrada da área e soltou uma bomba de direita no ângulo, recolocando os londrinos em vantagem. Após o segundo gol, o time comandado por Mikel Arteta passou a controlar a partida, avançou as linhas e criou novas chances, mas administrou o resultado até o apito final para confirmar a classificação. Além do Arsenal, o Liverpool também já garantiu vaga nas quartas de final, ao derrotar o Wolverhampton por 3 a 1. Os confrontos da próxima fase da competição serão definidos por sorteio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Arsenal Mansfield COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48