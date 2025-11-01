Arsenal supera o Burnley pelo alto, vence a 9ª seguida e consolida liderança da Premier League Estadão Conteúdo 01.11.25 14h22 Mesmo atuando longe de casa, no estádio Turf Moor, o Arsenal não tomou conhecimento do Burnley e venceu por 2 a 0, com gols de Gyökeres e Rice, ambos de cabeça, ainda no primeiro tempo, neste sábado, pela 10ª rodada da Premier League. Com o resultado, o conjunto londrino chegou a 25 pontos na ponta da classificação, abrindo sete de vantagem sobre o vice-líder Bournemouth, que neste domingo, às 13h30, terá um duelo complicado em visita ao Manchester City. O terceiro na tabela, o Tottenham, com 17, também vai encarar uma pedreira, o Chelsea, neste sábado. Embalada pela boa fase - são cinco vitórias seguidas no campeonato nacional e nove considerando a Copa da Liga e a Champions League -, a equipe de Mikel Arteta foi para cima dos anfitriões desde o primeiro minuto e poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem mais elástica que o 2 a 0 parcial após os 45 minutos iniciais. O goleiro Dúbravka impediu dois tentos de Saka, em finalizações de frente para o gol, enquanto Trossard viu seu tiro ser afastado pela zaga em cima da linha. Os visitantes só conseguiram furar a defesa do Burnley pelo alto, com Gyökeres, completando a bola parada de escanteio, aos 13 minutos, e Rice, também de cabeça, após cruzamento de Trossard, em contra-ataque, aos 34. Com boa vantagem no marcador e pouco incomodado na defesa, o Arsenal reduziu o ritmo no segundo tempo e o Burnley aproveitou para avançar. Enquanto os anfitriões tentavam diminuir a desvantagem, sem muita qualidade, o líder administrou outra boa vitória, sem sustos, até o apito final. CASEMIRO MARCA, MAS UNITED EMPATA COM O FOREST E SE DISTANCIA DA PONTA Enquanto a torcida do Arsenal festejava outro triunfo, a do Manchester United respirava aliviada, embora decepcionada, com o empate por 2 a 2 diante de uma das piores equipes da Premier League, o Nottingham Forest, no estádio City Ground. O resultado interrompeu uma série de três vitórias do time de Rúben Amorim na competição e impediu a equipe de assumir a vice-liderança. O United agora soma 17 pontos na tabela, temporariamente em quinto lugar, enquanto o Nottingham Forest foi a seis, ainda na zona de rebaixamento. Apesar dos momentos distintos das duas equipes na Premier League, a partida começou aberta, com os dois lados buscando o gol, principalmente com Igor Jesus e Ndoye pelo Forest e Sesko e Diallo para o United. Casemiro, aos 33 minutos do primeiro tempo, inaugurou o placar para os visitantes, de cabeça, aproveitando a cobrança de escanteio de Bernardo Silva. Bastou um apagão no início da etapa final para encerrar a boa fase do Manchester United. Em menos de quatro minutos, o Nottingham Forest virou o placar com Gibbs-White, após cruzamento de Yates, e Savona, com participação de Igor Jesus na jogada. Os visitantes pressionaram no campo de ataque e passaram todo o segundo tempo em busca de outra virada. O domínio surtiu efeito aos 35 minutos, quando Diallo empatou, mas as investidas derradeiras de Casemiro, Sesko e Matheus Cunha pararam na falta de pontaria ou em defesa de Sels, mantendo o placar em 2 a 2. Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League: Brighton 3 x 0 Leeds United Burnley 0 x 2 Arsenal Crystal Palace 2 x 0 Brentford Fulham 3 x 0 Wolverhampton Nottingham Forest 2 x 2 Manchester United 