Árbitro esloveno anuncia aposentadoria uma semana após apitar a decisão da Copa do Mundo

Esloveno fez história ao apitar a decisão entre Argentina e Espanha e é considerado um dos maiores da história pela NZS e IFFHS

O árbitro esloveno Slavko Vincic, que apitou a decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha, anunciou sua aposentadoria dos gramados neste domingo. A decisão ocorreu uma semana após o jogo que coroou o segundo título espanhol. O anúncio encerra a carreira histórica do árbitro de 46 anos.

A Federação Eslovena de Fútbol (NZS) divulgou o encerramento da "histórica carreira na arbitragem no auge do esporte" de Slavko Vincic. Ele se tornou o primeiro árbitro principal esloveno a apitar uma final de Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, em East Rutherford, consolidando seu status como um dos maiores árbitros da história.

Para coroar sua temporada de despedida, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) elegeu Vincic o melhor árbitro da Copa do Mundo. Ele também recebeu o prestigioso Prêmio Giulio Campanati, na Itália, segundo o comunicado da NZS.

Carreira e Destaques de Vincic

Slavko Vincic era árbitro profissional desde 2010. Ele começou a atuar em grandes competições na Eurocopa de 2012, na função de sexto árbitro, papel que repetiu em 2016. Entre clubes, ganhou destaque a partir de 2015, com uma arrancada na carreira em jogos da Liga dos Campeões no ano seguinte.

Nesta temporada, Vincic arbitrou partidas importantes, como a repescagem da fase eliminatória entre Real Madrid e Benfica. Ele também apitou o jogo decisivo das oitavas entre Chelsea e PSG e a volta das quartas entre Bayern de Munique e Real Madrid.

Além disso, Vincic esteve na partida de repescagem da Copa do Mundo entre Suécia e Polônia. A NZS elogiou: "Com sua aposentadoria após a final da Copa do Mundo de 2026, Slavko Vincic passa a integrar o grupo de lendas da arbitragem".

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