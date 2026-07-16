Apresentado pelo Palmeiras, Barboza fala sobre Danilo e destaca mentalidade vencedora do clube

O zagueiro revelou que mantém contato com Danilo e contou que costuma brincar com o volante sobre uma possível chegada ao Verdão.

Alexander Barboza foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e aproveitou a primeira entrevista como jogador do clube para falar sobre um possível reencontro com um velho conhecido. O zagueiro revelou que mantém contato com Danilo e contou que costuma brincar com o volante sobre uma possível chegada ao Verdão.

Os dois atuaram juntos no Botafogo e construíram uma relação próxima. Danilo está em negociação com o Palmeiras, e Barboza admitiu que tenta convencer o ex-companheiro a seguir o mesmo caminho.

"Eu amo o Danilo também, ele sabe, sempre brinco com ele para vir aqui. A negociação é algo pessoal, prefiro só olhar e não acreditar no que se fala. Todo dia é uma notícia diferente. Se tiver que vir, vai vir, é um ótimo jogador. O importante é ele ser feliz", afirmou.

Antes de acertar com o Palmeiras, Barboza também conversou com Marlon Freitas, outro ex-companheiro de Botafogo. O argentino destacou a relação construída com o volante, com quem dividiu a função de liderança no clube carioca.

"Eu falei com eles (Marlon Freitas e Danilo) antes de vir para perguntar do clube, da cidade, onde morar. A personalidade dele (Marlon) também me ajudou no Botafogo, éramos capitães juntos. Cultivamos essa boa relação", disse.

Já integrado ao elenco alviverde, Barboza destacou a mentalidade competitiva do Palmeiras e relembrou a força demonstrada pelo time de Abel Ferreira nos confrontos entre as equipes.

"Os caras aqui têm essa fome. Quando jogamos contra eles na Libertadores, ganhávamos de 2 a 0 e foi 2 a 2 em menos de cinco minutos, você vê a luta. Estava do outro lado, fui campeão também. Mas agora estou aqui para fazer história", declarou.

O zagueiro também falou sobre o início de sua passagem pelo clube. Após uma preparação individualizada, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras em um jogo-treino e destacou a importância de manter uma rotina profissional.

"Sou um atleta muito profissional, que se dedica o tempo todo, seja nas férias ou na temporada. Sou um cara que quer sempre melhorar. Isso me levou até aqui hoje", afirmou.