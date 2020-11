Após vitória do Brasil contra Venezuela, Thiago Silva afirma: 'Temos que seguir nessa linha'

Após a vitória contra a Venezuela por 1 a 0, o Brasil se prepara para encarar o Uruguai na terça-feira. Apesar da conquista dos três pontos no duelo que valeu pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção foi criticada por conta da dificuldade encontrada na partida. O zagueiro Thiago Silva explicou a dificuldade de jogar contra equipes fechadas e revela a preferência do time de Tite.

- A gente prefere equipes que tentam propor o jogo, não somente equipes que ficam fechadas. No caso da Venezuela foi uma linha de quatro atrás, depois uma linha de cinco. É sempre complicado achar espaço. Usamos e abusamos dos cruzamentos. Temos que continuar nessa linha, se estiver fechado por dentro, jogar por fora.

O veterano de 36 anos espera um confronto mais favorável contra o time liderado por Suárez e Cavani após a equipe Celeste vencer a Colômbia fora de casa por 3 a 0.

- O Uruguai vai jogar em casa e vai querer propor mais o jogo, o que favorece nosso time. Quando tem mais espaço, fica mais fácil. O comportamento tem que ser o mesmo dos últimos jogos, de propor o jogo, mas estar atento com esses dois atacantes.

O Brasil está com 100% de aproveitamento na competição qualificatória para a Copa do Mundo do Qatar em 2022. Por outro lado, o Uruguai ocupa a 4ª colocação com duas vitórias e uma derrota sofrida para o Equador. A partida acontece no Estádio Centenário, às 20h (horário de Brasília).