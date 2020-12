Após polêmica por festa, Neymar deve passar o ano-novo em SC com a família

Depois de uma polêmica sobre a realização de uma festa de ano-novo para 150 convidados em Mangaratiba (RJ), o atacante Neymar não deve passar a virada na cidade nem mesmo realizar uma festa. A assessoria de imprensa do atacante afirmou ao Estadão que o jogador está em Balneário Camboriú (SC), onde deve ficar até 1º de janeiro. A promessa é de que o camisa 10 da seleção brasileira não vai organizar nenhum evento para respeitar o distanciamento social necessário durante a pandemia do novo coronavírus.

Nesta quarta-feira, Neymar publicou uma imagem no Instagram ao lado do amigo Gil Cebola. Os dois aparecem em um passeio de barco pelo litoral catarinense na praia do Caixa D'Aço. Há alguns anos o jogador comprou um apartamento de luxo na cidade de Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos de verão do Sul do País.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Neymar confirmou que o jogador está mesmo no litoral catarinense e a tendência é permanecer na cidade até 1º de janeiro. A promessa é que o camisa 10 não vai organizar nenhuma festa para a virada de ano. "O Neymar Jr. não fará festa alguma esse ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares", explicou.

Nos últimos dias o jogador esteve envolvido em uma polêmica sobre a festa de ano-novo que organizava no condomínio de luxo Portobello, em Mangaratiba. Em meio à pandemia do coronavírus e aos cuidados de distanciamento social, Neymar contou com a ajuda de agência para organizar um evento com shows, 150 convidados e a proibição da entrada de telefones celulares no ambiente para que nada fosse filmado ou fotografado.

A informação sobre o evento causou forte repercussão nas redes sociais e levou até o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a analisar representações encaminhadas por outros cidadãos para avaliar possíveis medidas a serem tomadas. O prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), afirmou que nada pode fazer enquanto não houver uma denúncia. Enquanto isso, vários convidados começaram a desembarcar na região em aeronaves particulares.

A reportagem do Estadão acompanhou no início da tarde desta quarta-feira a chegada de pelo menos dois aviões e um helicóptero ao condomínio. Neymar tem uma mansão no local, mas a festa está marcada para uma outra residência dentro do mesmo complexo de imóveis de luxo. O local fica cerca de 5 quilômetros de distância do centro de Mangaratiba e às margens da Rodovia Rio-Santos. Enquanto para acessar a cidade os turistas têm de atravessar barreiras sanitárias para controle de temperatura, quem se dirige diretamente ao Portobello não passa pela mesma barreira.