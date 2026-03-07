Após ouro olímpico, Braathen é campeão do slalom gigante na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 07.03.26 12h07 Lucas Pinheiro Braathen voltou a fazer história no esqui alpino. Menos de um mês após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026, o brasileiro venceu neste sábado a prova de slalom gigante na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, resultado que garantiu a ele o título da Copa do Mundo da especialidade. O atleta de 25 anos completou as duas descidas da prova com tempo combinado de 2min11s95. Braathen já havia assumido a liderança após a primeira passagem pela pista e confirmou a vitória na segunda descida, controlando a vantagem mesmo após pequenas falhas no percurso final. O suíço Loic Meillard terminou com a segunda colocação, enquanto o austríaco Stefan Brennsteiner completou o pódio. Após a prova, o brasileiro destacou o momento especial que vive na carreira e a forma como tenta lidar com a pressão de disputar títulos importantes no circuito internacional. "Estou esquiando com muita felicidade, alegria. Tenho que conciliar esse sentimento com o compromisso de disputar várias provas importantes, lutando por títulos. Não posso sentir pressão, apenas seguir o fluxo. Estou muito orgulhoso pelo que fiz hoje", afirmou. Com a vitória em Kranjska Gora, o brasileiro alcançou o sexto pódio na atual edição da Copa do Mundo, com duas vitórias e quatro segundos lugares ao longo do circuito. A regularidade também chama atenção. Braathen chegou a dez provas consecutivas terminando entre os cinco primeiros, demonstrando estabilidade ao longo de toda a temporada. O brasileiro ainda volta à pista neste domingo (8), também em Kranjska Gora, para disputar o slalom, encerrando sua participação na etapa eslovena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esqui Lucas Pinheiro Braathen Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48