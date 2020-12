Após Covid-19, Cano volta a treinar e deve reforçar o Vasco no domingo

Se o ataque do Vasco é dependente de Germán Cano, a notícia é boa. O centroavante argentino, afastado das atividades desde que foi diagnosticado com a Covid-19, participou da sessão desta terça-feira e tem o resto da semana para se recondicionar. O próximo jogo é domingo, contra o Fluminense.

A última partida do centroavante foi na terra natal dele, contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana. Depois daquele empate em 26 de novembro, o Cruz-Maltino perdeu para o Ceará (4 a 1), para próprio Defensa y Justicia (1 a 0) e para o Grêmio (4 a 0).

Se o ano do Vasco é irregular com Germán Cano, sem ele o aproveitamento é muito baixo. O time cria poucas chances e, quando as faz, a capacidade de finalização só é positiva com o camisa 14. Dos 40 gols marcados pelo Cruz-Maltino na temporada, 20 são dele.