Ana Marcela Cunha fica fora da final da prova dos 3km sprint no Mundial de Cingapura

Dona da maior coleção de medalhas em provas de águas abertas em Mundiais de Esportes Aquáticos, a brasileira Ana Marcela Cunha permanece sem subir ao pódio na edição de Cingapura. Ela e Viviane Jungblunt pararam nas semifinais da prova dos 3km sprint. Ana Marcela terá uma nova chance neste sábado no revezamento misto.

"Eu sabia que hoje ia ser difícil, depois de tudo o que aconteceu ontem", afirmou campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, ao Sportv. Ela sofreu um corte no braço direito durante a prova dos 5km em Cingapura, na qual terminou na oitava colocação.

Os 3km sprint foram disputado pela primeira vez em um Mundial e foram vencidos pela japonesa Ichika Kajimoto. A italina Ginevra Tadeucci (prata), a australiana Moesha Johnson e a húngara Bettina Fabian, dividindo o bronze, completaram o pódio. A prova acontece em três etapas. São duas baterias de 1.500m, passando para a semifinal as 10 melhores de cada. A semifinal é uma série de 1.000 metros, com as 10 primeiras assegurando vaga na decisão, que consiste de um sprint final de 500m.

As brasileiras participaram da mesma bateria, a primeira, e avançaram com o sétimo (Ana Marcela) e oitavo tempo, respectivamente. Na semifinal, as brasileiras vinham entre as 10 primeiras nas parciais, mas foram superadas no final e ficaram de fora da disputa por medalhas.

Entre os homens, os brasileiros Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro foram eliminados logo no primeiro bloco de 1500m. Na final, o alemão Florian Wellbrock repetiu o ouro dos 10km e dos 5km. O húngaro David Betlehem ficou com a prata, e o francês Marc-Antoine Olivier terminou com o bronze.