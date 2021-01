América-MG empata com o Náutico nos Aflitos e é o primeiro time a garantir o acesso à Série A de 2021

Náutico e América-MG entraram em campo nesta terça-feira, 12 de janeiro, às 19h15, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 34ª da Série B do Brasileiro. E, o empate por 0 a 0 entre Coelho e Timbu, mais o tropeço de Juventude e CSA na rodada, "carimbaram" de vez o acesso americano à Série A de 2021. Os mineiros são os primeiros a conseguir voltar à elite nacional, pois tem 15 pontos de vantagem para o quinto colocado, faltando apenas 12 a serem disputados.

Volta triunfal á elite Após a queda em 2018, um quase acesso em 2019, o América-MG coroa uma campanha memorável com o acesso e ainda uma semifinal de Copa do Brasil, sob o comando de Lisca. O retorno americano acontece com quatro rodadas de antecedência. Luta pelo tricampeonato A equipe mineira chegou aos 67 pontos, isolado na liderança, tendo agora como foco o tricampeonato da Série B. O Coelho venceu em 1997 e 2017 e poderá se tornar o maior campeão desta divisão. Somente a vice-líder Chapecoense pode superar o América na tabela e levar o título. Timbu ainda com risco Para os pernambucanos, que ocupam a 15ª posição, com 39 pontos, três a mais do que o Figueirense, 17º na classificação, o perigo de rebaixamento ainda paira sobre os Aflitos.

VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Equilíbrio e regularidade durante toda a competição Ao contrário de 2019, quando perdeu o acesso por um ponto, o América de 2020/2021 foi sempre coeso e muito forte durante todo o campeonato, se impondo dentro e fora de casa, conseguindo, de forma merecida, a volta para a primeira divisão nacional. Partida truncada O jogo em si não foi de grande qualidade, com os dois times tendo muita força física, mas pouca inspiração na hora de atacar, o que evitou que o zero do placar fosse alterado. Próximos jogos O Coelho volta a campo na sexta-feira, 15 de janeiro, às 21h30, contra o Botafogo-SP, no Independência. Já o Timbu encara a Ponte Preta, domingo, 17, em Campinas, às 16h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​NÁUTICO 0 X 0 AMÉRICA-MG Data e horário: 12/01/2021, às 19h15​Local: Aflitos, em Recife (PE)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)Cartões amarelos:Camutanga(NAU), Rhaldney(NAU), Kevyn(NAU), João Paulo(AME), Ademir(AME), Jhonnatan(NAU). Neto Berola(AME)Cartões vermelhos:-Gols: -

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Anderson, Bryan, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Renan Foguinho(Jhonnatan, aos 15'-2ºT), Rhaldney e Jean Carlos(Ruy, aos 43’-2ºT); Dadá Belmonte(Jorge Henrique, aos 9’-2ºT), Erick e Kieza. AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)​Matheus Cavichioli, Daniel Borges(Joseph-intervalo), Messias, Anderson Jesus e João Paulo (Lucas Luan, aos 29’-2ºT ;Juninho(Marcelo Toscano, aos 29’-2ºT), Zé Ricardo, Alê. Felipe Augusto (Neto Berola, aos 18’-2º[T), Rodolfo e Ademir(Léo Passos, aos 40’-2ºT).