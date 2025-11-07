Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alpine renova com Colapinto para 2026 após ano de adaptação difícil: 'Orgulhoso de continuar'

Estadão Conteúdo

A Alpine confirmou nesta sexta-feira a permanência de Franco Colapinto para a temporada 2026, consolidando a aposta no argentino após meses de avaliação intensa. A renovação ocorre em meio a uma campanha turbulenta da equipe.

Flavio Briatore reforçou que vê no piloto de 22 anos a combinação de talento e resiliência necessária para liderar o novo ciclo. "Sempre acreditei que ele tem as qualidades certas para crescer com a equipe", afirmou o dirigente, que voltou ao comando da equipe esse ano.

Promovido no meio de 2025, Colapinto enfrentou o desafio de assumir um carro já fora do desenvolvimento e entrou na equipe em seu momento mais frágil. Ainda sem pontuar, o argentino, porém, impressionou internamente com consistência e velocidade em comparação com Pierre Gasly.

Em várias sessões de classificação e corridas, esteve no mesmo nível - e por vezes acima - do francês, o que pesou na decisão. "Foi uma estrada longa e dura, mas estou muito orgulhoso de continuar aqui em 2026 ao lado do Pierre", declarou.

Para Colapinto, a renovação representa a chance de iniciar um campeonato com preparação completa. Essa perspectiva o anima especialmente porque a próxima temporada marca a grande virada regulatória da Fórmula 1, com novo chassi e motores - a Alpine passa a usar Mercedes. "Quando eu voltar em 2026 com as mesmas pessoas, com o mesmo projeto, estaremos ainda mais fortes. É nos momentos difíceis que mais se aprende", disse o piloto, em vídeo divulgado pela equipe.

O argentino também destacou o peso emocional da confirmação ser feita no Brasil, palco do GP deste domingo e uma espécie de corrida "caseira" pela proximidade com seu país.

"Representar a Argentina em um esporte com apenas 20 pilotos é algo que sonhei a vida toda. Ter esse apoio tão perto de casa é especial demais", afirmou. Ele voltou a agradecer os torcedores, elogiando a paixão "de outro planeta" dos fãs argentinos, que o acompanharam desde os primeiros passos na Europa.

Briatore reconheceu que 2025 foi duro para todo o time, mas acredita que a dupla formada por Gasly e Colapinto oferece o equilíbrio ideal para o novo ciclo. "Foi um ano difícil para performar, mas os dois deram o melhor para nos colocar na melhor posição possível para o próximo ano. Temos experiência, velocidade e talento para dar aos torcedores algo para comemorar", comentou.

A confirmação coloca Colapinto diante da primeira oportunidade de construir, desde o início, uma campanha completa na Fórmula 1, algo que nunca teve desde a estreia improvável com a Williams, em 2024.

"Quando eu era menino e decidi vir para a Europa, sabia que seria difícil. Mas todos os sacrifícios me fizeram mais forte e me transformaram no atleta que sou hoje", refletiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Alpine

Franco Colapinto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

Carlos Ferreira

Perigos e fragilidades do Novorizontino

07.11.25 10h47

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda