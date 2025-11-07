Alpine renova com Colapinto para 2026 após ano de adaptação difícil: 'Orgulhoso de continuar' Estadão Conteúdo 07.11.25 12h03 A Alpine confirmou nesta sexta-feira a permanência de Franco Colapinto para a temporada 2026, consolidando a aposta no argentino após meses de avaliação intensa. A renovação ocorre em meio a uma campanha turbulenta da equipe. Flavio Briatore reforçou que vê no piloto de 22 anos a combinação de talento e resiliência necessária para liderar o novo ciclo. "Sempre acreditei que ele tem as qualidades certas para crescer com a equipe", afirmou o dirigente, que voltou ao comando da equipe esse ano. Promovido no meio de 2025, Colapinto enfrentou o desafio de assumir um carro já fora do desenvolvimento e entrou na equipe em seu momento mais frágil. Ainda sem pontuar, o argentino, porém, impressionou internamente com consistência e velocidade em comparação com Pierre Gasly. Em várias sessões de classificação e corridas, esteve no mesmo nível - e por vezes acima - do francês, o que pesou na decisão. "Foi uma estrada longa e dura, mas estou muito orgulhoso de continuar aqui em 2026 ao lado do Pierre", declarou. Para Colapinto, a renovação representa a chance de iniciar um campeonato com preparação completa. Essa perspectiva o anima especialmente porque a próxima temporada marca a grande virada regulatória da Fórmula 1, com novo chassi e motores - a Alpine passa a usar Mercedes. "Quando eu voltar em 2026 com as mesmas pessoas, com o mesmo projeto, estaremos ainda mais fortes. É nos momentos difíceis que mais se aprende", disse o piloto, em vídeo divulgado pela equipe. O argentino também destacou o peso emocional da confirmação ser feita no Brasil, palco do GP deste domingo e uma espécie de corrida "caseira" pela proximidade com seu país. "Representar a Argentina em um esporte com apenas 20 pilotos é algo que sonhei a vida toda. Ter esse apoio tão perto de casa é especial demais", afirmou. Ele voltou a agradecer os torcedores, elogiando a paixão "de outro planeta" dos fãs argentinos, que o acompanharam desde os primeiros passos na Europa. Briatore reconheceu que 2025 foi duro para todo o time, mas acredita que a dupla formada por Gasly e Colapinto oferece o equilíbrio ideal para o novo ciclo. "Foi um ano difícil para performar, mas os dois deram o melhor para nos colocar na melhor posição possível para o próximo ano. Temos experiência, velocidade e talento para dar aos torcedores algo para comemorar", comentou. A confirmação coloca Colapinto diante da primeira oportunidade de construir, desde o início, uma campanha completa na Fórmula 1, algo que nunca teve desde a estreia improvável com a Williams, em 2024. "Quando eu era menino e decidi vir para a Europa, sabia que seria difícil. Mas todos os sacrifícios me fizeram mais forte e me transformaram no atleta que sou hoje", refletiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Alpine Franco Colapinto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41