Alisson volta a falhar, Liverpool sofre virada e Leicester vence confronto

Ápós sair na frente do marcador, o Liverpool sofreu a virada para o Leicester e saiu derrotado fora de casa por 3 a 1 pela Premier League. O time de Klopp foi superior durante a maior parte do jogo, mas sofreu um apagão após levar o primeiro gol e Alisson voltou a falhar em momento crucial. Com o resultado, os Reds podem sair do G4 nesta rodada.

EQUILÍBRIOO Liverpool começou melhor na primeira etapa, mas pouco acertou o alvo. Roberto Firmino teve a melhor oportunidade da equipe aos 26 minutos quando apareceu no segundo poste após aproveitar desvio de cabeça e finalizar para grande defesa de Schmeichel com apenas uma mão. O Leicester respondeu com perigo com Vardy recebendo passe em profundidade e chutando com força no travessão de Alisson.

> Veja a tabela da Premier LeagueMÁGICOAos 11 minutos da segunda etapa, Alexander-Arnold mostrou que o Liverpool vinha diferente do intervalo e mandou uma cobrança de falta na trave dos Foxes. Aos 22, Firmino recebeu passe dentro da área, fez pivô e deu uma assistência magistral para Salah finalizar de primeira na bochecha da rede e abrir o marcador.

DE NOVOAos 33 minutos, o Leicester empatou o jogo após cobrança de falta de Maddison no cantinho de Alisson. Aos 36, os mandantes conseguiram virar a partida após longo lançamento de Tielemans para o campo de ataque, o goleiro brasileiro sair mal do gol, se atrapalhar com Kabak e deixar a bola nos pés de Vardy e com o gol aberto para virar a partida.

TEM MAIS​Após a virada, os Foxes tomaram conta da partida e por pouco não ampliaram o placar. Maddison recebeu bola pela esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Alisson e o brasileiro fez linda defesa no rebote. Aos 40, Barnes recebeu passe em profundidade e e tocou no canto para marcar o 3º gol.