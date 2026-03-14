Algoz olímpico, Lebrun vira sobre Calderano e elimina brasileiro no WTT Champions Estadão Conteúdo 14.03.26 12h22 Hugo Calderano foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, na China, após ser derrotado pelo francês Felix Lebrun por 4 games a 3, em uma partida marcada pelo equilíbrio. As parciais foram 12/10, 9/11, 12/10, 12/10, 8/11, 11/13 e 11/9. O confronto repetiu um duelo recente entre os dois no circuito internacional, já que Lebrun também havia levado a melhor sobre o brasileiro na disputa pela medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris. Com o resultado, o francês ampliou sua vantagem no retrospecto direto entre os dois. A partida em Chongqing foi decidida ponto a ponto. Calderano começou melhor e venceu o primeiro game por 12 a 10, mas Lebrun reagiu em seguida ao empatar o duelo com 11 a 9. O brasileiro voltou a assumir o controle do confronto e abriu vantagem ao vencer os dois games seguintes, ambos por 12 a 10, ficando próximo da classificação. O francês, no entanto, reagiu na reta final. Lebrun venceu o quinto game por 11 a 8 e salvou o confronto no sexto, decidido em 13 a 11, forçando o sétimo e decisivo game. Na parcial final, o equilíbrio permaneceu até os últimos pontos. Calderano chegou a ter match point, mas não conseguiu converter. Lebrun reagiu, também desperdiçou uma oportunidade de fechar o jogo, e na segunda chance confirmou a virada para garantir a vaga na semifinal, por 13 a 11. Com o triunfo, o francês passou a ter seis vitórias em nove confrontos contra o brasileiro no circuito profissional. Nos últimos seis encontros entre os dois, Lebrun levou a melhor em cinco ocasiões. Para chegar às quartas em Chongqing, Calderano precisou mostrar poder de reação na estreia ao superar o chinês Chen Yuanyu em um duelo decidido no limite. Na rodada seguinte, avançou ao derrotar o croata Tomislav Pucar, em uma partida que teve um game longo, encerrado em 19 a 17. O torneio na China é o quarto de Calderano na temporada de simples. Em 2026, o brasileiro também disputou o Champions de Doha, onde caiu na estreia diante do alemão Dimitrij Ovtcharov, além de alcançar as semifinais do Star Contender no Catar e as oitavas de final do Grand Smash de Singapura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Hugo Calderano Felix Lebrun COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 AUTOMOBILISMO F1: veja o grid de largada do GP da China com Kimi Antonelli na pole e Bortoleto em 16º Mercedes confirmou o bom desempenho ao longo da classificação em Xangai e largará na frente 14.03.26 8h38 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46