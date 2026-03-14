Algoz olímpico, Lebrun vira sobre Calderano e elimina brasileiro no WTT Champions

Hugo Calderano foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, na China, após ser derrotado pelo francês Felix Lebrun por 4 games a 3, em uma partida marcada pelo equilíbrio. As parciais foram 12/10, 9/11, 12/10, 12/10, 8/11, 11/13 e 11/9.

O confronto repetiu um duelo recente entre os dois no circuito internacional, já que Lebrun também havia levado a melhor sobre o brasileiro na disputa pela medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris. Com o resultado, o francês ampliou sua vantagem no retrospecto direto entre os dois.

A partida em Chongqing foi decidida ponto a ponto. Calderano começou melhor e venceu o primeiro game por 12 a 10, mas Lebrun reagiu em seguida ao empatar o duelo com 11 a 9. O brasileiro voltou a assumir o controle do confronto e abriu vantagem ao vencer os dois games seguintes, ambos por 12 a 10, ficando próximo da classificação.

O francês, no entanto, reagiu na reta final. Lebrun venceu o quinto game por 11 a 8 e salvou o confronto no sexto, decidido em 13 a 11, forçando o sétimo e decisivo game.

Na parcial final, o equilíbrio permaneceu até os últimos pontos. Calderano chegou a ter match point, mas não conseguiu converter. Lebrun reagiu, também desperdiçou uma oportunidade de fechar o jogo, e na segunda chance confirmou a virada para garantir a vaga na semifinal, por 13 a 11.

Com o triunfo, o francês passou a ter seis vitórias em nove confrontos contra o brasileiro no circuito profissional. Nos últimos seis encontros entre os dois, Lebrun levou a melhor em cinco ocasiões.

Para chegar às quartas em Chongqing, Calderano precisou mostrar poder de reação na estreia ao superar o chinês Chen Yuanyu em um duelo decidido no limite. Na rodada seguinte, avançou ao derrotar o croata Tomislav Pucar, em uma partida que teve um game longo, encerrado em 19 a 17.

O torneio na China é o quarto de Calderano na temporada de simples. Em 2026, o brasileiro também disputou o Champions de Doha, onde caiu na estreia diante do alemão Dimitrij Ovtcharov, além de alcançar as semifinais do Star Contender no Catar e as oitavas de final do Grand Smash de Singapura.