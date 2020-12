Algoz do Brasil na Copa de 82, Paolo Rossi morre aos 64 anos

O eterno vilão que causou a eliminação da grande Seleção Brasileira na Copa de 1982 nos deixou nesta quarta-feira. O ex-atacante italiano Paolo Rossi faleceu aos 64 anos, segundo informação da "TV Rai".

As causas da morte do heroi italiano, que foi artilheiro e guiou a seleção ao título da mesma edição da Copa do Mundo, não foram reveladas até o momento.

Paolo Rossi foi o grande nome da Copa do Mundo de 1982 e gravou seu nome na história da seleção italiana. Com seis gols marcados - todos na fase de mata-mata -, Rossi marcou três contra o Brasil na vitória por 3x2, dois contra a Polônia no triunfo por 2x0 e, na final, um contra a Alemanha na vitória por 3x1, garantindo o título e o prêmio de artilheiro da competição.

De quebra, a trajetória fantástica de recuperação na Copa do Mundo ainda lhe rendeu a Bola de Ouro do ano de 1982, desbancando grandes nomes como Zico e Maradona. Com o ano mágico, Rossi se tornou um eterno heroi do povo italiano.